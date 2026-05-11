11 Мая 2026 16:03
Азербайджанские борцы узнали, где начнут отбор на Олимпийские игры 2028 года – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Стало официально известно, где азербайджанские борцы начнут оспаривать путевки на летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на United World Wrestling (UWW), чемпионат мира-2027 по борьбе пройдет в Лас-Вегасе (США). Турнир состоится 11-19 сентября на арене Thomas & Mack Center Университета Невады и станет первым прямым квалификационным стартом к Олимпиаде-2028.

Именно в Лас-Вегасе будут разыграны первые олимпийские лицензии. По регламенту UWW квоты получат все медалисты чемпионата мира-2027 в 18 олимпийских весовых категориях - победители, финалисты и обладатели двух бронзовых медалей. Таким образом, чтобы завоевать путевку на Игры-2028 уже на мировом первенстве, борцу необходимо подняться на пьедестал. Всего на этом этапе будет распределено 72 квоты.

При этом важно, что олимпийская квота в борьбе выделяется не самому спортсмену персонально, а Национальному олимпийскому комитету (НОК). То есть завоеванная лицензия закрепляется за страной, а окончательное решение по составу на Игры принимает соответствующая национальная сторона.

Особенностью нового олимпийского цикла станет появление отдельного отбора через рейтинг UWW. Этот механизм введен именно для квалификации на Игры-2028: в отборе на Олимпиаду-2024 в Париже отдельного рейтингового пути не было. По итогам олимпийского рейтингового цикла по три лучших борца списка UWW в каждой олимпийской весовой категории из числа спортсменов, еще не завоевавших лицензии, получат квоты для своих НОКов. Таким образом, через рейтинг будут распределены еще 54 путевки.

Рейтинговые очки для олимпийского отбора начнут учитываться с первого турнира Ranking Series 2027 года, который запланирован на 15-21 февраля. В рейтинговую систему войдут турниры Ranking Series 2027 и 2028 годов, континентальные чемпионаты 2027 и 2028 годов, а также чемпионат мира-2027 в Лас-Вегасе. Олимпийские квоты по рейтингу будут распределены после завершения чемпионата Африки-2028, то есть после 19 марта 2028 года.

Следующим прямым шансом для борцов станут континентальные олимпийские квалификационные турниры 2028 года. На каждом из них лицензии получат финалисты в каждой олимпийской весовой категории. Африканско-океанийский отбор пройдет 24-26 марта, панамериканский - 31 марта - 2 апреля, европейский - 7-9 апреля, азиатский - 14-16 апреля. Последним шансом станет мировой олимпийский квалификационный турнир 18-21 мая, где лицензию получит победитель в каждой категории. Места проведения этих турниров UWW объявит позднее.

Соревнования по борьбе на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе пройдет 24-30 июля.

UWW также анонсировала и другие чемпионаты мира 2027 года. Первенство мира среди борцов до 17 лет пройдет 2-8 августа в Аммане (Иордания), чемпионат мира U20 - 23-29 августа в Нови-Саде (Сербия), ветеранский чемпионат мира - 5-10 октября в Порече (Хорватия), а мировое первенство U23 - 18-24 октября в Брашове (Румыния). Кроме того, с 2028 года UWW изменит структуру календаря: чемпионат мира U20 будет проводиться раньше U17, а первенство U23 - перед взрослым чемпионатом мира.

