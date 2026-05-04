4 Мая 2026
Чемпион из Конго пережил нападение шимпанзе и стал звездой борьбы

4 Мая 2026 22:45
Борец из Демократической Республики Конго Дуния Сибомана стал одним из самых вдохновляющих молодых спортсменов, несмотря на тяжелое детство.

Как сообщает İdman.Biz, в возрасте шести лет он подвергся нападению стаи шимпанзе в национальном парке. В результате трагедии мальчик получил тяжелейшие травмы лица, а его родной и двоюродный братья погибли.

Из-за последствий нападения Сибомана столкнулся с изоляцией в обществе, однако его жизнь изменилась после переезда в США в рамках благотворительной программы. Там ему провели более десяти сложных операций, восстановив часть лица.

После усыновления Дуния занялся вольной борьбой и сумел добиться серьезных успехов. За короткий период он завоевал два золотых медаля чемпионата Африки - среди молодежи и взрослых.

Сегодня 18-летний спортсмен продолжает тренироваться и открыто говорит о своем прошлом, став примером силы духа и упорства.

İdman.Biz
