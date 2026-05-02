Азербайджанец, который стал тайным оружием наших борцов – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

На недавнем чемпионате Европы по борьбе в Тиране (Албания) на трибунах сложно было не заметить одного особенно активного азербайджанского болельщика. В руках флаг, а голос уже почти сорван: несколько дней подряд он отдавал спортсменам не только энергию, но и связки.

Это Бахтияр Алиев. Он называет себя профессиональным болельщиком. За борьбой следит много лет и в детстве даже любительски ею занимался. А с 2015 года за свой счет ездит со сборной на соревнования за границу. И теперь является не просто наблюдателем, а частью команды и болельщиком со своей стратегией.

51-летний мужчина родом из деревни Ардабиль Лерикского района. Любовь к спорту у Алиева появилась еще когда он был ребенком. С тех пор он является, в том числе футбольным фанатом, а его любимая команда – “Нефтчи”.

К борьбе он относится по-особенному, так как это национальный вид спорта, который регулярно приносит результаты стране. Для него деятельность болельщика – это хобби, возможность увидеть другие страны и отвлечься от повседневных проблем. К турнирам Алиев готовится за 2-3 дня. “Как спортсмены готовятся к соревнованиям, так и у меня есть свои ритуалы”, - рассказал он в беседе с İdman.Biz.

В его “наборе профессионального болельщика” часто можно найти четки, кепку-аэродром и заранее выглаженный флаг. “Иногда держу в руках армуду-стакан – так и попадаю в кадр. Бывает, прихожу в форме национальной сборной”, – добавляет он.

“Я профессионал, знаю, как правильно болеть: какие лозунги и когда выкрикивать, как оказывать давление на судей, в каком секторе сидеть. Знаю, в какой очереди выступают наши спортсмены. И в телефоне у меня всегда наготове музыка – если нужно, могу и станцевать”.

За годы он разделил с борцами разные эмоции, но чаще счастье от побед: “У меня легкая нога: на соревнованиях, куда езжу, в 90% случаев наши выступают успешно”. Особая гордость для него – петь гимн, когда азербайджанские спортсмены поднимаются на высшую ступень пьедестала. А вот вторые места он переживает тяжело: “Когда “серебро” – стараюсь не быть в зале. Мне становится плохо, особенно когда вижу слезы спортсменов”.

Самые яркие воспоминания Алиева связаны с Кубком мира по греко-римской борьбе 2015 года в Тегеране – его первой поездкой за рубеж на такого рода соревнование. Тогда сборная Азербайджана заняла первое место, победив в финале Россию. “На арене я был один с азербайджанским флагом – против тысяч иранских болельщиков. В группе мы победили Иран 6:2. Для них это было неожиданно – как если бы в футболе обыграть Бразилию на “Маракане” (первый по вместимости футбольный стадион Бразилии – Авт.). Говорили, что президент Ирана собирался прийти на финал, но после поражения команды он так и не появился”.

Особенно мужчине запомнилась решающая схватка, в которой Ислам Аббасов победил Давита Чакветадзе: “Россиянин вел 4:2, поднял Ислама в воздух… И в этот момент я закрыл глаза и молился. Когда открыл – наш уже уложил соперника на лопатки. Это были невероятные ощущения. Потом пересматривал запись, чтобы понять, что произошло”.

По его словам, тогда Гасан Алиев (чемпион мира и Европы, а ныне тренер сборной Азербайджана) даже попросил у него флаг – и с ним спортсмены праздновали победу. Этот турнир настолько впечатлил Бахтияра Алиева, что с тех пор он почти никогда не пропускает международные соревнования по борьбе.

Алиев – кладезь историй о борьбе. Он хорошо помнит финал Олимпиады-1996, когда Намиг Абдуллаев уступил болгарину Валентину Йорданову: “Тогда у Намига Абдуллаева буквально отобрали “золото”. Меня очень это потрясло и расстроило”. И другую Олимпиаду – 2000 года, когда Абдуллаев все-таки завоевал “золото”.

Помнит и момент 2004 года, когда узнал о победе Фарида Мансурова: “Я шел возле метро “Халглар Достлугу”, услышал, как люди поздравляют друг друга с тем, что Мансуров стал олимпийским чемпионом. Поспешил домой смотреть запись. Пересматривал много раз. И невероятно радовался”.

Также в его воспоминаниях чемпионат мира в Венгрии, где Эльданиз Азизли за примерно 56 секунд набрал 10 очков и выиграл “золото”. К слову, с Азизли у него есть особая история: “У футболистов просят форму, а я у борцов прошу игрушки с награждения. Однажды Эльданиз Азизли не дал мне ее, сказал, отнесет дочери. Но потом дал слово, что в следующей раз подарит. Я и сам могу их купить, но получить из рук таких спортсменов – это совсем другое”. Игрушки Бахтияр Алиев коллекционирует, храня дома на самом видном месте – как память о соревнованиях.

Мужчина подружился с некоторыми спортсменами. Впервые это произошло на мировом первенстве в Венгрии: “Зашел в ресторан, услышал азербайджанскую речь – это был Джабраил Гасанов. Подошел, познакомились, сфотографировались. У нас с ним очень хорошие отношения. Это мой кумир, считаю, он остается лучшим борцом в истории Азербайджана”.

Сейчас Бахтияр Алиев уже чувствует себя частью команды: спортсмены знают его, иногда советуются, а он может прямо высказать свое мнение. “Иногда спрашиваю: почему проиграл? Четыре раза вышел за ковер. Зачем так сделал? А ответить не может”.

На чемпионате Европы в Тиране, Алиев считает, что у некоторых наших спортсменах тоже были, как он говорит “детские ошибки”. Но и немало захватывающих поединков. Он выделил схватку Жали Алиевой за “бронзу”, в которой она одержала победу туше. Мужчина также поблагодарил натурализованного борца сборной Азербайджана Ислама Базарганова за то, что после победу на Евро в Тиране он поцеловал азербайджанский флаг.

Свое особенное отношение к спорту Алиев передает семье. На соревнования ездит с женой и детьми. “Хочу, чтобы мой будущий внук стал борцом в тяжелом весе. Это наша слабая категория. Я сделаю все, чтобы он стал олимпийским чемпионом”, – говорит он.

По словам Бахтияра Алиева, все в его окружении неравнодушны к спорту: “При выборе друзей у меня два основных критерия: чтобы они не курили, и чтобы интересовались любым спортом”.

А на трибунах он заряжает энергией даже незнакомцев. Иностранные болельщики нередко начинают поддерживать Азербайджан вместе с ним. “Многие переходят на нашу сторону, держат наш флаг. Иногда заранее договариваемся поддерживать друг друга. Бывает, кто-то пользуется моей помощью, но не выполняет свою часть сделки – но это тоже опыт”.

Он считает, что у азербайджанских болельщиков есть чему поучиться у иранских фанатов борьбы, которые являются одними из самых ярых в мире. И уверен: чтобы привлечь больше зрителей на азербайджанские соревнования, нужны шоу-программы, розыгрыши, реклама и семейные сектора на трибунах.

Говоря о будущем, Алиев не строит планов на осень – в это время он, как всегда, будет рядом со сборной на чемпионате мира по борьбе поддерживать своих до последнего.