Ильхам Алиев: "В Азербайджане у борьбы, как вида спорта, большие традиции"

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил о сохранении сильных традиций борьбы в стране на встрече с победителями чемпионата Европы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Азертадж, глава государства принял борцов, ставших чемпионами в командном зачете, а также их тренеров.

Ильхам Алиев отметил: "В Азербайджане у борьбы, как вида спорта, большие традиции, которые мы сохраняем. Рад, что наряду с известными борцами, высоких результатов добиваются и наши молодые спортсмены. Это свидетельствует о том, что тренировочный процесс, процесс отбора выстроены правильно".

Отметим, что сборные Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе заняли первые места в командном зачете чемпионата Европы, прошедшего в Тиране. В женской борьбе азербайджанские спортсменки завоевали призовые места.