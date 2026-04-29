29 Апреля 2026
Объединенный мир борьбы отметил достижение Хасрата Джафарова

29 Апреля 2026 18:29
Объединенный мир борьбы отметил достижение Хасрата Джафарова

Международная организация "Объединенный мир борьбы" посвятила публикацию представителю сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Хасрату Джафарову.

Как сообщает İdman.Biz, организация на своей странице в социальных сетях обратила внимание на то, что 23-летний спортсмен уже четыре раза подряд становился чемпионом Европы.

В публикации отдельно подчеркнули молодой возраст азербайджанского борца и его стремительный путь к большим достижениям.

Также "Объединенный мир борьбы" задался вопросом, сможет ли Джафаров в будущем приблизиться к рекорду легендарного турецкого борца Рызы Каяалпа по количеству титулов чемпиона Европы.

Хасрат Джафаров считается одним из лидеров нового поколения азербайджанской борьбы и уже входит в число главных звезд континента.

