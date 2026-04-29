Как Гаджи Алиев отметил 35-летие: яркие кадры с дня рождения - ВИДЕО

Один из самых титулованных азербайджанских борцов Гаджи Алиев отметил 35-летие торжественным праздником.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен провел праздничный вечер в кругу друзей, близких и известных представителей спортивного сообщества.

На мероприятии присутствовали многие узнаваемые фигуры азербайджанского спорта.

Гаджи Алиев является двукратным призером Олимпийских игр, трехкратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы по вольной борьбе. Недавно титулованный спортсмен также получил звание майора.

Кадры с празднования дня рождения вызвали интерес у болельщиков в социальных сетях.