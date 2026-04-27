27 Апреля 2026
Хетаг Газюмов: "Мы не будем довольствоваться этим результатом"

27 Апреля 2026 23:14
Сборная Азербайджана по вольной борьбе намерена успешно выступить на предстоящем чемпионате мира.

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил журналистам главный тренер национальной команды Хетаг Газюмов.

"Мы очень счастливы и гордимся тем, что стали чемпионами Европы в командном зачете. Это результат нашей слаженной командной работы. Хочу поблагодарить Федерацию борьбы Азербайджана, Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет за поддержку и внимание", - отметил специалист.

По его словам, команда не собирается останавливаться на достигнутом и уже в ближайшее время начнет подготовку к следующему турниру.

"Мы не будем довольствоваться этим результатом. В ближайшие дни отдохнем и начнем серьезную подготовку к самому важному старту сезона - чемпионату мира. Постараемся снова порадовать наших болельщиков", - подчеркнул Газюмов.

İdman.Biz
