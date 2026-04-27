Хетаг Газюмов: "Мы не будем довольствоваться этим результатом"

Сборная Азербайджана по вольной борьбе намерена успешно выступить на предстоящем чемпионате мира.

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил журналистам главный тренер национальной команды Хетаг Газюмов.

"Мы очень счастливы и гордимся тем, что стали чемпионами Европы в командном зачете. Это результат нашей слаженной командной работы. Хочу поблагодарить Федерацию борьбы Азербайджана, Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет за поддержку и внимание", - отметил специалист.

По его словам, команда не собирается останавливаться на достигнутом и уже в ближайшее время начнет подготовку к следующему турниру.

"Мы не будем довольствоваться этим результатом. В ближайшие дни отдохнем и начнем серьезную подготовку к самому важному старту сезона - чемпионату мира. Постараемся снова порадовать наших болельщиков", - подчеркнул Газюмов.