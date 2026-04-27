Итоги Евро-2026 по борьбе: где Азербайджан силен и где есть проблемы? – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Азербайджанские борцы ударно выступили на чемпионате Европы по спортивной борьбе, завершившемся накануне в Тиране (Албания).

Как передает İdman.Biz, в общей сложности в трех борцовских дисциплинах Азербайджан завоевал 13 медалей.

Напомним, в греко-римской борьбе Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг) завоевали золотые медали, Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) стали бронзовыми призерами. В активе азербайджанских девушек две бронзовые медали, завоеванные Жалей Алиевой (57 кг) и Гюнай Гурбановой (59 кг). В вольной борьбе Ислам Базарганов (57 кг), Али Цокаев (92 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг) стали чемпионами Европы, Туран Байрамов (74 кг) и Арсений Джиоев (86 кг) завоевали серебряные медали, обладателем бронзовой награды стал Джабраил Гаджиев (79 кг).

Стоит отметить, что чемпионаты Европы и мира этого года, помимо того, что сами по себе являются важными турнирами, имеют большое значение с точки зрения формирования костяка национальных команд для борьбы за олимпийские путевки. 2026 год - это ровно середина нового олимпийского цикла, и именно в этом году фактически станет понятным, на кого будет сделана ставка на сезон 2027 года, когда первые олимпийские путевки будут разыграны на чемпионате мира в Лас-Вегасе (США).

В этом плане результаты албанского чемпионата Европы внушают хороший оптимизм, хотя без нюансов, конечно же, не обходится. В частности, из 13 медалей, завоеванных азербайджанскими борцами в Тиране, восемь пришлись на олимпийские весовые категории, пять - на не олимпийские.

В греко-римской борьбе в олимпийских весах отличились Нихат Мамедли (60 кг), Хасрат Джафаров (67 кг) и Ислам Аббасов (87 кг), в женской - Жаля Алиева (57 кг), а в вольной борьбе Ислам Базарганов (57 кг), Туран Байрамов (74 кг), Арсений Джиоев (86 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг).

Учитывая, что в каждой борцовской дисциплине по шесть олимпийских весовых категорий, азербайджанские "классики" отличились в половине олимпийских весов, что, безусловно, неплохой показатель, но все же он далек от идеального - ведь именно такие задачи ставятся перед сборными Азербайджана по борьбе.

В трех олимпийских весах, в которых не были завоеваны медали, лишь в одной наш спортсмен остановился в шаге от пьедестала - Бека Канделаки (130 кг) стал пятым, проиграв схватку за "бронзу". В то же время категории до 77 и 97 кг пока претендуют на статус проблемных, так как Санан Сулейманов и Мурад Ахмадиев соответственно заняли лишь седьмые места и на медали не претендовали.

Если в ближайшее время в этих весах у нас сохранятся слабые результаты, то не исключено, что тренерский штаб может прибегнуть к ротации состава. К примеру, Гурбан Гурбанов, выигравший "золото" в не олимпийском весе до 82 кг, если ему позволяет физиология, может попробовать опуститься в категорию до 77 кг, а также можно искать из ближайшего резерва борцов для 97 кг.

В женской борьбе, конечно же, дела обстоят хуже всего. В Тиране было завоевано лишь две бронзовые медали, и только одна из них в олимпийской категории - в исполнении Жали Алиевой (57 кг).

Гюнай Гурбанова же стала призером в не олимпийском весе, и не исключено, что в ближайшем будущем ее могут попробовать в категории до 62 кг, где она, правда, может столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны Рузанны Мамедовой, которая в Тиране остановилась в шаге от пьедестала, заняв пятое место. Об остальных олимпийских весах пока сложно что-либо говорить, так как в них уровень наших спортсменок пока не столь высок.

Что касается женской борьбы, необходимо сделать важное замечание - здесь на лидирующих позициях в сборной находятся исключительно азербайджанские спортсменки, и им пока нужно время, чтобы заявить о себе на международной арене в полной мере. Так что две медали, завоеванные Алиевой и Гурбановой, недавно начавшими выступление среди взрослых, точно нельзя недооценивать.

У вольников пока самые лучшие показатели - медали были завоеваны в четырех из шести олимпийских категорий. Здесь отличились Ислам Базарганов (57 кг), Туран Байрамов (74 кг), Арсений Джиоев (86 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг). Медали не были завоеваны в весовых категориях до 65 кг и 97 кг.

Заметим, что в сборной Азербайджана по вольной борьбе образовался небольшой вакуум в категории до 65 кг после того, как завершил карьеру многократный призер Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы Гаджи Алиев, и пока в этом весе у нашей команды нет явного лидера. В частности, Рашид Бабазаде в Тиране остановился в шаге от медали, проиграв бронзовую схватку. Здесь также выступает Али Рагимзаде, но в Албанию он не отправился из-за травмы.

Что касается категории до 97 кг, то Осман Нурмагомедов в Тиране выбыл из борьбы на ранней стадии. Но надо понимать, что его перевод в эту категорию был вынужденной мерой, так как лидер этого веса, бронзовый призер парижской Олимпиады Магомедхан Магомедов пропустил чемпионат Европы из-за травмы.

Кстати, здесь нельзя исключать обострения конкуренции и со стороны Али Цокаева, который в Тиране выиграл "золото" в не олимпийском весе до 92 кг. Причем это его вторая победа на континенте за последнее время - недавно он стал чемпионом Европы до 23 лет. Так что не исключено, что перспективного борца скоро можно будет увидеть и среди "олимпийцев".

Возможно, в категорию до 97 кг может также опуститься натурализованный иранский борец Амир Реза Масуми, который является многократным призером молодежных и юношеских чемпионатов мира. Впрочем, он также может составить серьезную конкуренцию 33-летнему Георгию Мешвилдишвили (125 кг).

В целом чемпионат Европы в Тиране показал, что сборная Азербайджана по борьбе сохраняет высокий уровень и конкурентоспособность на континенте, особенно в олимпийских весовых категориях. При этом турнир четко обозначил и зоны для роста: необходимость усиления отдельных весов в греко-римской и вольной борьбе, а также дальнейшего развития женской команды. Учитывая, что впереди ключевые этапы олимпийского отбора, у тренерского штаба есть время для корректировок, чтобы подойти к решающим стартам максимально сбалансированным и сильным составом.