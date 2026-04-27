Али Цокаев: "Постараюсь завоевать золото и на чемпионате мира"

Азербайджанский борец Али Цокаев прокомментировал свою победу на чемпионате Европы в Албании.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен, завоевавший золотую медаль, признался, что намерен добиться успеха и на мировом первенстве.

"Это был мой первый чемпионат Европы среди взрослых. Я очень рад, что смог завоевать золотую медаль уже в дебюте. В моем успехе большую роль сыграла Федерация борьбы Азербайджана. Эту победу посвящаю федерации и азербайджанскому народу. В будущем постараюсь радовать болельщиков новыми золотыми медалями", - заявил журналистам Цокаев.

Говоря о дальнейших планах, борец отметил: "Постараюсь завоевать золотую медаль и на чемпионате мира".

Отметим, что на чемпионате Европы в Тиране азербайджанские борцы завоевали 13 медалей. Али Цокаев стал чемпионом в весовой категории до 92 кг, одержав победу в финале над Ахмедом Батаевым из Болгарии.