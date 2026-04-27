Борцы Азербайджана вернулись с чемпионата Европы - ФОТО

27 Апреля 2026
Борцы Азербайджана вернулись с чемпионата Европы

27 Апреля 2026 22:42
Борцы Азербайджана вернулись с чемпионата Европы

Азербайджанские борцы, успешно выступившие на чемпионате Европы в Албании, вернулись на родину.

Как сообщает İdman.Biz, сборная по вольной борьбе завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали, заняв первое место в командном зачете.

В Международном аэропорту Гейдара Алиева команду встретили болельщики, представители общественности и СМИ.

Отметим, что на турнире в Тиране азербайджанские борцы в общей сложности завоевали 13 медалей. Али Цокаев (92 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг) стали чемпионами Европы, победив в финалах. Туран Байрамов (74 кг) и Арсений Джиоев (86 кг) завоевали серебряные награды. Нуреддин Новрузов (61 кг) уступил в поединке за третье место.

Ранее представители греко-римского стиля также показали высокие результаты: Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг) стали чемпионами Европы, а Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) завоевали бронзовые медали. Сборная по греко-римской борьбе также заняла первое место в командном зачете.

İdman.Biz
Новости по теме

Хетаг Газюмов: "Мы не будем довольствоваться этим результатом"
23:14
Борьба

Хетаг Газюмов: "Мы не будем довольствоваться этим результатом"

Главный тренер подвел итоги Евро и обозначил новые цели
Представитель UWW: "Азербайджанские болельщики - одни из самых образованных в мире" - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ
16:19
Борьба

Представитель UWW: "Азербайджанские болельщики - одни из самых образованных в мире" - İDMAN.BİZ ИЗ АЛБАНИИ

İdman.Biz поговорил с главой отдела медиа и коммуникаций Объединенного мира борьбы (UWW) Эриком Олановски

Микаил Джаббаров выступил с заявлением после триумфа Азербайджана на Евро
14:11
Борьба

Микаил Джаббаров выступил с заявлением после триумфа Азербайджана на Евро

Президент Федерации борьбы поздравил спортсменов после 13 медалей в Тиране
Итоги Евро-2026 по борьбе: где Азербайджан силен и где есть проблемы? – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
13:56
Борьба

Итоги Евро-2026 по борьбе: где Азербайджан силен и где есть проблемы? – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Азербайджанские борцы на континентальном первенстве завоевали 13 медалей, восемь из которых в олимпийских весах

Сборная Азербайджана по вольной борьбе в шестой раз стала чемпионом Европы - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:40
Борьба

Сборная Азербайджана по вольной борьбе в шестой раз стала чемпионом Европы - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ранее чемпионом стала сборная по греко-римской борьбе
Али Цокаев: "Рад завоевать "золото" в дебюте среди взрослых" — İDMAN.BIZ ИЗ АЛБАНИИ - ВИДЕО
26 Апреля 23:20
Борьба

Али Цокаев: "Рад завоевать "золото" в дебюте среди взрослых" — İDMAN.BIZ ИЗ АЛБАНИИ - ВИДЕО

Наш борец вольного стиля, ставший чемпионом в Албании, прокомментировал свою победу

Самое читаемое

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО
26 Апреля 06:20
Бокс

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО

По факту случившегося начато расследование
"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"
26 Апреля 14:58
Мировой футбол

"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"

Английский клуб готов активировать отступные в размере 60 миллионов евро
"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Ливерпуль" недоволен позицией "Ювентуса" по трансферу вратаря
25 Апреля 05:11
Мировой футбол

"Ливерпуль" недоволен позицией "Ювентуса" по трансферу вратаря

Стороны не могут договориться о сумме перехода Алисона