30 Апреля 2026 13:13
Президент рассказал о несправедливости против азербайджанских спортсменов на международных соревнованиях

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил о случаях несправедливого отношения к азербайджанским спортсменам на международных соревнованиях.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Азертадж, глава государства сделал это заявление на встрече с борцами, ставшими чемпионами Европы в командном зачете, и их тренерами.

Ильхам Алиев отметил: "Интересно, что на европейских соревнованиях, как правило, бывает больше несправедливости к азербайджанским спортсменам, чем на чемпионатах мира. Ну, наверное, потому что не все в Европе рады тому, что Азербайджан участвует в европейских чемпионатах, и не только участвует, а побеждает все европейские страны".

Новости по теме

Президент Ильхам Алиев: "У наших спортсменов очень сильная воля к победе"
13:47
Борьба

Президент Ильхам Алиев: "У наших спортсменов очень сильная воля к победе"

Глава государства связал успехи в спорте с развитием страны

Президент принял борцов, завоевавших первое место в командном зачете на чемпионате Европы
13:26
Борьба

Президент принял борцов, завоевавших первое место в командном зачете на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Глава государства встретился с победителями и призерами турнира в Тиране
Ильхам Алиев: "В Азербайджане у борьбы, как вида спорта, большие традиции"
13:01
Борьба

Ильхам Алиев: "В Азербайджане у борьбы, как вида спорта, большие традиции"

Президент Азербайджана встретился с чемпионами Европы и оценил систему подготовки

Объединенный мир борьбы отметил достижение Хасрата Джафарова
29 Апреля 18:29
Борьба

Объединенный мир борьбы отметил достижение Хасрата Джафарова

Азербайджанец стал четырехкратным чемпионом Европы в 23 года

Как Гаджи Алиев отметил 35-летие: яркие кадры с дня рождения
29 Апреля 11:27
Борьба

Как Гаджи Алиев отметил 35-летие: яркие кадры с дня рождения - ВИДЕО

Легенда азербайджанского спорта устроил громкий праздник

Туран Байрамов: "На следующем чемпионате мира завоюю "золото"
28 Апреля 10:41
Борьба

Туран Байрамов: "На следующем чемпионате мира завоюю "золото"

Борец сборной Азербайджана сделал громкое заявление

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето
27 Апреля 15:36
Мировой футбол

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето

Каталонский клуб не собирается устраивать распродажу игроков

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу
04:12
Мировой футбол

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу

Каталонцы ищут усиление атаки на лето

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа
29 Апреля 09:25
Бокс

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа - ФОТО/ВИДЕО

Триумфаторы Кубка мира вернулись в Баку с медалями