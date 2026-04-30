Президент рассказал о несправедливости против азербайджанских спортсменов на международных соревнованиях

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил о случаях несправедливого отношения к азербайджанским спортсменам на международных соревнованиях.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Азертадж, глава государства сделал это заявление на встрече с борцами, ставшими чемпионами Европы в командном зачете, и их тренерами.

Ильхам Алиев отметил: "Интересно, что на европейских соревнованиях, как правило, бывает больше несправедливости к азербайджанским спортсменам, чем на чемпионатах мира. Ну, наверное, потому что не все в Европе рады тому, что Азербайджан участвует в европейских чемпионатах, и не только участвует, а побеждает все европейские страны".