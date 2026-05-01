Тогрул Аскеров: "Будь он жив, я не хотел бы бороться против него" - ФОТО + ВИДЕО

Олимпийский чемпион, главный тренер женской сборной Азербайджана по борьбе Тогрул Аскеров поделился воспоминаниями о четырехкратном чемпионе мира по вольной борьбе Бесике Кудухове.

Как сообщает İdman.Biz, журналист Вячеслав Абдусаламов разместил на своей странице небольшое интервью с азербайджанским борцом. Аскеров с большим уважением отозвался о своем сопернике, отметив его высокий уровень. "Я всегда следил за ним, он был очень классным борцом. Когда бываю на сборах в Осетии, хожу на его могилу", - сказал Аскеров.

Он также вспомнил их противостояние на Олимпийских играх в Лондоне. "В тот год он был чемпионом мира, а я - чемпионом Европы. Я очень хотел победить его. Он был уже четырехкратным чемпионом мира, очень техничным. Я шесть месяцев готовился именно к этой схватке и не думал о других соперниках", - отметил спортсмен.

По словам Аскерова, несмотря на принципиальность борьбы на ковре, вне его у них были нормальные отношения. "На сборах мы общались. Если Бесик был бы жив, я бы не хотел снова бороться против него", - подчеркнул он.

Напомним, что Бесик Кудухов погиб в 2013 году в автокатастрофе по дороге из Владикавказа в Краснодар.