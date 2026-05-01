Тогрул Аскеров: "Будь он жив, я не хотел бы бороться против него" - ФОТО + ВИДЕО

Олимпийский чемпион, главный тренер женской сборной Азербайджана по борьбе Тогрул Аскеров поделился воспоминаниями о четырехкратном чемпионе мира по вольной борьбе Бесике Кудухове.

Как сообщает İdman.Biz, журналист Вячеслав Абдусаламов разместил на своей странице небольшое интервью с азербайджанским борцом. Аскеров с большим уважением отозвался о своем сопернике, отметив его высокий уровень. "Я всегда следил за ним, он был очень классным борцом. Когда бываю на сборах в Осетии, хожу на его могилу", - сказал Аскеров.

Он также вспомнил их противостояние на Олимпийских играх в Лондоне. "В тот год он был чемпионом мира, а я - чемпионом Европы. Я очень хотел победить его. Он был уже четырехкратным чемпионом мира, очень техничным. Я шесть месяцев готовился именно к этой схватке и не думал о других соперниках", - отметил спортсмен.

По словам Аскерова, несмотря на принципиальность борьбы на ковре, вне его у них были нормальные отношения. "На сборах мы общались. Если Бесик был бы жив, я бы не хотел снова бороться против него", - подчеркнул он.

Напомним, что Бесик Кудухов погиб в 2013 году в автокатастрофе по дороге из Владикавказа в Краснодар.

İdman.Biz
Новости по теме

Ильхам Алиев: "Азербайджанские борцы в очередной раз доказали, что они лучшие в Европе"
00:42
Борьба

Ильхам Алиев: "Азербайджанские борцы в очередной раз доказали, что они лучшие в Европе"

30 апреля президент принял борцов, завоевавших первое место в командном зачете на чемпионате Европы
Президент Ильхам Алиев: "У наших спортсменов очень сильная воля к победе"
30 Апреля 13:47
Борьба

Президент Ильхам Алиев: "У наших спортсменов очень сильная воля к победе"

Глава государства связал успехи в спорте с развитием страны

Президент принял борцов, завоевавших первое место в командном зачете на чемпионате Европы
30 Апреля 13:26
Борьба

Президент принял борцов, завоевавших первое место в командном зачете на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Глава государства встретился с победителями и призерами турнира в Тиране
Президент рассказал о несправедливости против азербайджанских спортсменов на международных соревнованиях
30 Апреля 13:13
Борьба

Президент рассказал о несправедливости против азербайджанских спортсменов на международных соревнованиях

Ильхам Алиев высказался о предвзятом отношении на международной арене

Ильхам Алиев: "В Азербайджане у борьбы, как вида спорта, большие традиции"
30 Апреля 13:01
Борьба

Ильхам Алиев: "В Азербайджане у борьбы, как вида спорта, большие традиции"

Президент Азербайджана встретился с чемпионами Европы и оценил систему подготовки

Объединенный мир борьбы отметил достижение Хасрата Джафарова
29 Апреля 18:29
Борьба

Объединенный мир борьбы отметил достижение Хасрата Джафарова

Азербайджанец стал четырехкратным чемпионом Европы в 23 года

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу
30 Апреля 04:12
Мировой футбол

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу

Каталонцы ищут усиление атаки на лето

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа
29 Апреля 09:25
Бокс

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа - ФОТО/ВИДЕО

Триумфаторы Кубка мира вернулись в Баку с медалями

Назван лучший матч в истории Лиги чемпионов
29 Апреля 23:46
Мировой футбол

Назван лучший матч в истории Лиги чемпионов

Игра "ПСЖ" - "Бавария" попала лишь в топ-25
Мисли Премьер-лига: "Карабах" уступил "Нефтчи" и лишился шансов на чемпионство - ОБНОВЕНО - ВИДЕО
30 Апреля 21:58
Чемпионат Азербайджана

Мисли Премьер-лига: "Карабах" уступил "Нефтчи" и лишился шансов на чемпионство - ОБНОВЕНО - ВИДЕО

Бакинцы взяли реванш после разгромного проигрыша в последней очной встрече