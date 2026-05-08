28 борцов Азербайджана выступят на чемпионате Европы U17

8 Мая 2026 17:28
28 борцов Азербайджана выступят на чемпионате Европы U17, который пройдет 11-17 мая в болгарском Самокове.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, первыми борьбу на континентальном первенстве начнут представители греко-римского стиля. Под руководством старшего тренера Рафига Гусейнова, тренеров Камрана Мамедова, Зограба Аббасова и Мушвига Мамедова на ковер выйдут Али Джавадлы (45 кг), Омар Салманов (48 кг), Гусейн Мустафазаде (51 кг), Гурбан Меджнунов (55 кг), Эльмир Черкезов (60 кг), Орхан Габибли (65 кг), Али Мамедов (71 кг), Зека Юсубов (80 кг), Зограб Сафаров (92 кг) и Магомед Мустафаев (110 кг).

Затем выступления продолжат представительницы женской борьбы. Под руководством старшего тренера Марии Стадник и тренера Солмаз Адиловой за медали поборются Гюльханым Ширинова (40 кг), Нурай Джафарли (46 кг), Хадиджа Гурбанзаде (49 кг), Фатима Байрамова (53 кг), Марьям Амрали (57 кг), Фидан Бабаева (61 кг), Нурай Гасанлы (65 кг) и Симура Абдуллаева (69 кг).

В заключительной части турнира на ковер выйдут борцы вольного стиля. Команду под руководством старшего тренера Аскерхана Новрузова, тренеров Вахида Мамедова, Яшара Алиева и Аллахверди Велиева представят Тунар Гасанов (45 кг), Гусейн Рзазаде (48 кг), Ибрагим Гасанов (51 кг), Аббас Шафиев (55 кг), Вахид Мамедов (60 кг), Рашид Назаров (65 кг), Тунар Гулиев (71 кг), Нихад Сулейманлы (80 кг), Эльгюн Керимли (92 кг) и Гаким Тагиев (110 кг).

Соревнования пройдут на арене Samokov Arena. Дневная сессия начнется в 11:30 по бакинскому времени, вечерняя - в 19:00.

Отметим, что на чемпионате Европы также будут работать азербайджанские судьи первой категории Габиб Нурулу, Заур Шарифов и Эльдар Байрамов.

İdman.Biz
