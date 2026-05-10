Азербайджанские борцы завоевали три медали на этапе Мировой серии

10 Мая 2026 16:14
Азербайджанские спортсмены успешно выступили на первом этапе Мировой серии по пляжной борьбе, который прошел во вьетнамском Дананге.

Как сообщает İdman.Biz, представители сборной Азербайджана завершили турнир с тремя медалями.

В соревнованиях страну представляли Рубаил Ибрагимли, Сахиб Дадашов, Вусал Алиев и Ашраф Аширов.

В весовой категории до 70 кг Рубаил Ибрагимли в поединке за бронзовую медаль победил француза Квентина Стикера со счетом 2:1 и занял третье место.

В категории до 80 кг Сахиб Дадашов дошел до финала, где уступил грузину Луке Чхитунидзе со счетом 1:2, став серебряным призером турнира.

В весе до 90 кг Ашраф Аширов в решающем поединке победил грузина Иузу Церцвадзе со счетом 3:1 и завоевал золотую медаль.

Еще один представитель Азербайджана Вусал Алиев завершил выступление после поражения от Луки Чхитунидзе со счетом 0:2 и занял третье место в группе.

İdman.Biz
