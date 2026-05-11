Четыре борца Азербайджана вышли в 1/4 финала Евро U17 - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Четыре представителя сборной Азербайджана по греко-римской борьбе вышли в 1/4 финала чемпионата Европы U17 в болгарском Самокове.

Как сообщает İdman.Biz, очередные победы одержали Зека Юсубов и Орхан Габибли. Юсубов, выступающий в весовой категории до 80 кг, в напряженной схватке победил россиянина Егора Куропятникова - 7:6.

Габибли в категории до 65 кг уверенно прошел представителя Болгарии Антоана Цветанова. Азербайджанский борец выиграл со счетом 7:1 и также продолжил борьбу за медали.

Ранее в четвертьфинал чемпионата Европы U17 вышли Омар Салманов (48 кг) и Гурбан Меджнунов (55 кг).

Отметим, что континентальное первенство завершится 17 мая.

Два представителя сборной Азербайджана по греко-римской борьбе вышли в 1/4 финала чемпионата Европы U17 в болгарском Самокове.

Как сообщает İdman.Biz, в весовой категории до 48 кг Омар Салманов в первой схватке уверенно победил турецкого борца Шамиля Шахана - 8:1. Благодаря этому результату азербайджанский спортсмен пробился в четвертьфинал.

Гурбан Меджнунов, выступающий в категории до 55 кг, сначала прошел поляка Якуба Шкрипчака с полным преимуществом - 9:0, а затем в 1/8 финала победил представителя Грузии Георги Кеделидзе - 5:3. Этот успех также вывел его в 1/4 финала.

Еще один азербайджанский борец Зека Юсубов в весе до 80 кг начал турнир с победы над румыном Робертом Кукиуря - 8:0. Он вышел в 1/8 финала.

Отметим, что чемпионат Европы U17 завершится 17 мая.