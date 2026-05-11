В Азербайджане прошли турниры по борьбе, посвященные 103-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева - ФОТО

В Нахчыване, Сумгайыте и Сабирабаде состоялись соревнования по вольной и греко-римской борьбе среди подростков, приуроченные к 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. В общей сложности в турнирах приняли участие более 300 юных спортсменов различных возрастных категорий, сообщает İdman.Biz.

В Нахчыванской Автономной Республике прошло первенство региона по вольной борьбе. В соревнованиях среди атлетов 2009–2011 годов рождения свои силы на ковре испытали около 80 борцов.

В Сумгайыте был организован открытый турнир по обоим видам борьбы — вольной и греко-римской. В нем участвовали более 80 спортсменов 2011–2013 годов рождения.

Память общенационального лидера почтили и в Сабирабаде, где прошел масштабный открытый турнир по греко-римской борьбе. Особенностью соревнований стало их проведение на открытом воздухе. В двух возрастных группах (2010–2012 и 2015–2017 г.р.) за медали боролись около 150 юных атлетов.