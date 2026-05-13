13 Мая 2026
RU

Азербайджанский борец поборется за "бронзу" чемпионата Европы U17

Борьба
Новости
13 Мая 2026 12:42
28
Азербайджанский борец поборется за "бронзу" чемпионата Европы U17

Азербайджанские борцы греко-римского стиля продолжили выступление на чемпионате Европы U17 в болгарском Самокове.

Как сообщает İdman.Biz, Гусейн Мустафазаде, выступающий в весовой категории до 51 кг, в утешительной схватке разгромил представителя Швейцарии Тристана Берне со счетом 9:0 и вышел в поединок за бронзовую медаль.

Еще одну уверенную победу одержал Эльмир Черкезов. В категории до 60 кг азербайджанский борец в первом утешительном поединке победил австрийца Лионеля Винтера с таким же счетом - 9:0.

При этом Марьям Амрали завершила выступление на стадии квалификации. В весовой категории до 57 кг азербайджанская спортсменка уступила представительнице Италии Саре Серведио со счетом 2:8.

11:26

Азербайджанские борцы греко-римского стиля продолжат выступление на чемпионате Европы U17 в болгарском Самокове.

Как сообщает İdman.Biz, в третий соревновательный день представители сборной Азербайджана выйдут на ковер на разных стадиях турнира.

В утешительных схватках Гусейн Мустафазаде (51 кг) встретится со швейцарцем Тристаном Берне, а Эльмир Черкезов (60 кг) поборется с австрийцем Лионелем Рижоном Винтером.

На стадии квалификации Марьям Эмрели (57 кг) проведет поединок против представительницы Италии Сары Серведио.

В 1/8 финала Хадиджа Гурбанзаде (49 кг) встретится с польской спортсменкой Зузанной Майей Птак, а Нурай Гасанли (65 кг) сразится с турчанкой Баде Су Доган.

Чемпионат Европы U17 завершится 17 мая.

Отметим, что для азербайджанской сборной турнир в Самокове уже складывается насыщенно: команда регулярно выходит в решающие стадии и борется за медали сразу в нескольких весовых категориях.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанский борец поборется за "золото" чемпионата Европы U17
11:43
Борьба

Азербайджанский борец поборется за "золото" чемпионата Европы U17

Али Джавадлы вышел в финал турнира в Самокове

Омар Салманов и Гурбан Меджнунов завоевали "серебро" чемпионата Европы U17 - ОБНОВЛЕНО
12 Мая 20:10
Борьба

Омар Салманов и Гурбан Меджнунов завоевали "серебро" чемпионата Европы U17 - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Наши борцы уступили в финальных схватках представителям России
Али Джавадлы вышел в финал чемпионата Европы, Зохраб Сафаров поборется за "бронзу" - ОБНОВЛЕНО
12 Мая 19:18
Борьба

Али Джавадлы вышел в финал чемпионата Европы, Зохраб Сафаров поборется за "бронзу" - ОБНОВЛЕНО

Джавадлы в полуфинале одолел грузина Луку Болквадзе
Два азербайджанских борца вышли в финал чемпионата Европы U-17
11 Мая 19:18
Борьба

Два азербайджанских борца вышли в финал чемпионата Европы U-17 - ОБНОВЛЕНО

Салманов и Маджнунов поборются за золотые медали в Самокове

Азербайджанские борцы узнали, где начнут отбор на Олимпийские игры 2028 года – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Мая 16:03
Борьба

Азербайджанские борцы узнали, где начнут отбор на Олимпийские игры 2028 года – ОБЗОР İDMAN.BİZ

UWW официально объявила место проведения чемпионата мира-2027, который станет первым этапом борьбы за лицензии на Игры в Лос-Анджелесе

В Азербайджане прошли турниры по борьбе, посвященные 103-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева - ФОТО
11 Мая 05:50
Борьба

В Азербайджане прошли турниры по борьбе, посвященные 103-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева - ФОТО

В общей сложности в турнирах приняли участие более 300 юных спортсменов

Самое читаемое

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя
10 Мая 14:16
ММА

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя

Американец признался, что после поединка между бойцами возникает особое уважение
Жена пригрозила Куртуа разводом в случае переезда в Саудовскую Аравию
11 Мая 04:40
Мировой футбол

Жена пригрозила Куртуа разводом в случае переезда в Саудовскую Аравию

Договор Куртуа с "Реалом" рассчитан до лета 2027 года
"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12 Мая 14:05
Мировой футбол

Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Звезды португальского и французского футбола в девятый раз сыграют друг против друга