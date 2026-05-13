Азербайджанский борец поборется за "бронзу" чемпионата Европы U17

Азербайджанские борцы греко-римского стиля продолжили выступление на чемпионате Европы U17 в болгарском Самокове.

Как сообщает İdman.Biz, Гусейн Мустафазаде, выступающий в весовой категории до 51 кг, в утешительной схватке разгромил представителя Швейцарии Тристана Берне со счетом 9:0 и вышел в поединок за бронзовую медаль.

Еще одну уверенную победу одержал Эльмир Черкезов. В категории до 60 кг азербайджанский борец в первом утешительном поединке победил австрийца Лионеля Винтера с таким же счетом - 9:0.

При этом Марьям Амрали завершила выступление на стадии квалификации. В весовой категории до 57 кг азербайджанская спортсменка уступила представительнице Италии Саре Серведио со счетом 2:8.

11:26

Азербайджанские борцы греко-римского стиля продолжат выступление на чемпионате Европы U17 в болгарском Самокове.

Как сообщает İdman.Biz, в третий соревновательный день представители сборной Азербайджана выйдут на ковер на разных стадиях турнира.

В утешительных схватках Гусейн Мустафазаде (51 кг) встретится со швейцарцем Тристаном Берне, а Эльмир Черкезов (60 кг) поборется с австрийцем Лионелем Рижоном Винтером.

На стадии квалификации Марьям Эмрели (57 кг) проведет поединок против представительницы Италии Сары Серведио.

В 1/8 финала Хадиджа Гурбанзаде (49 кг) встретится с польской спортсменкой Зузанной Майей Птак, а Нурай Гасанли (65 кг) сразится с турчанкой Баде Су Доган.

Чемпионат Европы U17 завершится 17 мая.

Отметим, что для азербайджанской сборной турнир в Самокове уже складывается насыщенно: команда регулярно выходит в решающие стадии и борется за медали сразу в нескольких весовых категориях.