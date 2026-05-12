Два азербайджанских борца поборются за "золото" чемпионата Европы U17 - ВИДЕО

12 Мая 2026 16:25
Два азербайджанских борца поборются за "золото" чемпионата Европы U17

Сегодня два азербайджанских борца греко-римского стиля проведут финальные поединки на чемпионате Европы U17 в болгарском Самокове.

Как сообщает İdman.Biz, в весовой категории до 48 кг Омар Салманов в решающей схватке встретится с россиянином Артемом Ткаченко.

В категории до 55 кг Гурбан Меджнунов поборется за золотую медаль с еще одним представителем России - Эдемом Пайзиевым.

Финальные поединки стартуют сегодня в 19:00 по бакинскому времени.

Для сборной Азербайджана это шанс завершить турнир с двумя золотыми медалями в греко-римской борьбе и подтвердить сильные позиции юношеской команды на европейском уровне.

