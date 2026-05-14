Азербайджанские борцы стартовали в четвертый день чемпионата Европы U17

14 Мая 2026 12:04
Женская сборная Азербайджана по борьбе U17 вступила в борьбу в четвертый соревновательный день чемпионата Европы, который проходит в болгарском Самокове.

Как сообщает İdman.Biz, азербайджанские спортсменки выступят на различных стадиях турнира в нескольких весовых категориях.

В квалификационном раунде в весовой категории до 46 кг Нурай Джафарли встретится с представительницей Северной Македонии Фросиной Атанасовой.

В 1/8 финала в категории до 53 кг Фатима Байрамова сразится с победительницей поединка между россиянкой Малитой Болатовой и турецкой спортсменкой Эдже Салык.

На этой же стадии в весе до 61 кг Фидан Бабаева встретится с победительницей пары Лидия Ана Унгуряну (Молдова) - Инез Эстер Леа Айраксинен (Швеция).

В категории до 69 кг Симура Абдуллаева проведет схватку против болгарской спортсменки Наталии Георгиевой Тасевой.

Кроме того, в четвертьфинале в весовой категории до 40 кг Гюльханым Ширинова встретится с представительницей России Златой Корешовой.

Отметим, что чемпионат Европы U17 завершится 17 мая.

İdman.Biz
