Чемпион Европы по борьбе: "Главная цель - "золото" чемпионата мира в Баку"

Азербайджанский борец греко-римского стиля Али Джавадлы прокомментировал победу на чемпионате Европы U17 в болгарском Самокове.

"Очень рад, что стал чемпионом Европы", - заявил выступающий в весовой категории до 45 кг спортсмен в комментарии Федерации борьбы Азербайджана.

Джавадлы подробно рассказал о своем пути к золотой медали.

"Первую схватку я провел против болгарского спортсмена и победил со счетом 8:0, выйдя в четвертьфинал. В 1/4 финала победил представителя Армении со счетом 7:1. В полуфинале выиграл у грузинского борца - 7:6. В финале победил российского спортсмена со счетом 9:1 и завоевал золотую медаль", - отметил он.

Борец также рассказал о своей тактике в финальной схватке.

"В финале я построил борьбу в атакующем стиле. С самого начала захватил инициативу и получил преимущество в партере, благодаря чему смог победить", - подчеркнул Джавадлы.

Спортсмен посвятил победу своему личному тренеру Шамхалу Агамалиеву и отцу.

"Эту победу я посвящаю своему личному тренеру Шамхалу Агамалиеву и своему отцу. Главная цель - завоевать золотую медаль и на чемпионате мира, который пройдет в Баку", - заявил чемпион Европы.

Отметим, что сборная Азербайджана по греко-римской борьбе U17 завершила чемпионат Европы с шестью медалями.