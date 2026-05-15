15 Мая 2026
RU

Чемпион Европы по борьбе: "Главная цель - "золото" чемпионата мира в Баку"

Борьба
Новости
15 Мая 2026 12:11
30
Чемпион Европы по борьбе: "Главная цель - "золото" чемпионата мира в Баку"

Азербайджанский борец греко-римского стиля Али Джавадлы прокомментировал победу на чемпионате Европы U17 в болгарском Самокове.

"Очень рад, что стал чемпионом Европы", - заявил выступающий в весовой категории до 45 кг спортсмен в комментарии Федерации борьбы Азербайджана.

Джавадлы подробно рассказал о своем пути к золотой медали.

"Первую схватку я провел против болгарского спортсмена и победил со счетом 8:0, выйдя в четвертьфинал. В 1/4 финала победил представителя Армении со счетом 7:1. В полуфинале выиграл у грузинского борца - 7:6. В финале победил российского спортсмена со счетом 9:1 и завоевал золотую медаль", - отметил он.

Борец также рассказал о своей тактике в финальной схватке.

"В финале я построил борьбу в атакующем стиле. С самого начала захватил инициативу и получил преимущество в партере, благодаря чему смог победить", - подчеркнул Джавадлы.

Спортсмен посвятил победу своему личному тренеру Шамхалу Агамалиеву и отцу.

"Эту победу я посвящаю своему личному тренеру Шамхалу Агамалиеву и своему отцу. Главная цель - завоевать золотую медаль и на чемпионате мира, который пройдет в Баку", - заявил чемпион Европы.

Отметим, что сборная Азербайджана по греко-римской борьбе U17 завершила чемпионат Европы с шестью медалями.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанские борцы удачно стартовали на Евро U17
12:56
Борьба

Азербайджанские борцы удачно стартовали на Евро U17

Сразу четыре представителя вольной борьбы вышли в следующие стадии турнира

Две азербайджанские спортсменки поборются за бронзовые медали чемпионата Европы
14 Мая 20:26
Борьба

Две азербайджанские спортсменки поборются за бронзовые медали чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО

Решающие поединки состоятся завтра
Хадиджа Гурбанзаде завоевала серебряную медаль чемпионата Европы
14 Мая 20:10
Борьба

Хадиджа Гурбанзаде завоевала серебряную медаль чемпионата Европы

В решающей схватке наша спортсменка встретилась с представительницей Украины
В Федерации борьбы Азербайджана создан новый комитет
14 Мая 06:02
Борьба

В Федерации борьбы Азербайджана создан новый комитет

Новый орган будет контролировать вопросы дисциплины,
Азербайджан занял третье место на чемпионате Европы U17
13 Мая 21:46
Борьба

Азербайджан занял третье место на чемпионате Европы U17

Юные борцы завоевали шесть медалей в Болгарии

Азербайджанские борцы завоевали "золото" и "бронзу" ЕВРО
13 Мая 20:48
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали "золото" и "бронзу" ЕВРО - ОБНОВЛЕНО

Джавадлы стал чемпионом, а Сафаров поднялся на третью ступень пьедестала

Самое читаемое

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
13 Мая 00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12 Мая 14:05
Мировой футбол

Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Звезды португальского и французского футбола в девятый раз сыграют друг против друга

Серхио Рамос стал владельцем "Севильи"
12 Мая 18:42
Мировой футбол

Серхио Рамос стал владельцем "Севильи"

Сделка по покупке клуба оценивается в 450 млн евро

Ромарио Да Силва получил жуткую травму в матче "Мотагуа" - ВИДЕО
13 Мая 17:01
Мировой футбол

Ромарио Да Силва получил жуткую травму в матче "Мотагуа" - ВИДЕО

Победа отошла на второй план после травмы бразильца