16 Мая 2026
Азербайджанские борцы устроили разгромы на Евро U17 - ОБНОВЛЕНО

16 Мая 2026 13:49
Азербайджанские борцы успешно выступили на чемпионате Европы U-17 в болгарском Самокове.

Как сообщает İdman.Biz, Вахид Мамедов (60 кг) уверенно победил испанца Самвела Горгяна со счетом 10:0 и вышел в четвертьфинал.

Ибрагим Гасанов (51 кг) также одержал досрочную победу, разгромив украинца Богдана Казакова со счетом 10:0 и пробившись в 1/4 финала.

Ранее Тунар Гасанов (45 кг) победил представителя Грузии Мкртича Джанамяна со счетом 3:2, а Эльгюн Керимли (92 кг) разгромил армянского борца Артура Мкртчяна - 8:0.

Отметим, что чемпионат Европы завершится 17 мая.

13:04

Азербайджанские борцы провели сразу несколько принципиальных схваток с армянскими соперниками на чемпионате Европы U-17 в болгарском Самокове.

Как сообщает İdman.Biz, в квалификационном раунде Тунар Гасанов (45 кг) победил представителя Грузии Мкртича Джанамяна со счетом 3:2 и вышел в четвертьфинал.

Тунар Гулиев (71 кг) на предварительной стадии уступил армянскому борцу Аветику Тутхаляну со счетом 2:15.

В весовой категории до 92 кг Эльгюн Керимли уверенно победил представителя Армении Артура Мкртчяна со счетом 8:0 и также пробился в 1/4 финала.

Еще одна схватка с участием азербайджанского борца также пройдет против соперника армянского происхождения. Вахид Мамедов (60 кг) встретится с испанцем Самвелом Горгяном. В другой схватке Ибрагим Гасанов поборется с украинцем Богданом Казаковым.

Отметим, что чемпионат Европы завершится 17 мая.

