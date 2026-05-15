Российских борцов допустили на международные турниры без ограничений

Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) приняло решение допустить российских спортсменов к международным соревнованиям без ограничений.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Олимпийский комитет России, речь идет о полноценном участии российских борцов в международных турнирах.

Ранее UWW уже разрешила российским юниорам выступать с национальными флагом и гимном.

В Олимпийском комитете России подчеркнули важность этого решения для страны.

"Для России это одно из самых медалеемких направлений. Боевые искусства вновь подтверждают статус локомотива возвращения России в мировой спорт", - говорится в заявлении.

На данный момент российские спортсмены уже получили полноценный допуск в ряде международных федераций. Среди них Международная федерация дзюдо (IJF), Международная федерация самбо (FIAS), World Taekwondo, Всемирная федерация кикбоксинга (WKF), Международная федерация муай-тай (IFMA), Международная ассоциация бокса (IBA), Международная федерация ММА (IMMAF), а также World Aquatics.

Отметим, что борьба традиционно остается одним из самых успешных видов спорта для России на Олимпийских играх и чемпионатах мира.