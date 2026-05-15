Азербайджанская спортсменка стала призером Евро по борьбе

15 Мая 2026 20:01
Азербайджанская спортсменка завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов до 17 лет.

Как сообщает İdman.Biz, Фатима Байрамова (53 кг) в схватке за третье место одержала досрочную победу над представительницей Польши Зузанной Соколовской со счетом 10:0.

В свою очередь Нурай Джафарли (46 кг) в поединке за бронзовую медаль уступила хорватской спортсменке Ларе Блаекович со счетом 1:4 и завершила выступление без награды.

Сборная Азербайджана продолжает борьбу за медали чемпионата Европы U17.

İdman.Biz
