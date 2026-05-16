Борцы Азербайджана проведут финальные и бронзовые схватки на ЧЕ U17

Азербайджанские борцы сегодня проведут решающие схватки на чемпионате Европы U17 в болгарском Самокове.

Как сообщает İdman.Biz, в весовой категории до 55 кг Аббас Шафиев будет бороться за бронзовую медаль против француза Иссы Чураева и представителя Венгрии Кирилла Шумейко.

В категории до 110 кг Хаким Тагиев в бронзовых схватках встретится с румыном Марку Винтаном и белорусом Даниилом Живулой.

В финалах за золотые медали выступят три азербайджанских борца. В весе до 48 кг Гусейн Рзазаде встретится с украинцем Владимиром Бойко, в категории до 65 кг Рашид Назаров поборется с россиянином Максимом Монгушем, а в весе до 80 кг Нихад Сулейманлы выйдет на ковер против турецкого спортсмена Эмирхана Чайыра.

Отметим, что бронзовые схватки стартуют сегодня в 19:00.