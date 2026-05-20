В Болгарии стартует первенство Европы по борьбе среди юношей и девушек до 15 лет

В болгарском городе Самоков вслед за завершившимся первенством Европы среди спортсменов до 17 лет стартует аналогичный континентальный турнир в возрастной категории до 15 лет. Престижные соревнования продлятся до 24 мая. Азербайджан на этом турнире будет представлен во всех трех видах борьбы — греко-римской, женской и вольной, сообщает İdman.Biz.

В состав команды по греко-римской борьбе вошли Гусейн Амрахлы, Худаяр Керимов, Паша Аслан, Пюнхан Шахмаров, Расул Ахмедли, Садиг Велизаде, Рауль Мамедзаде, Ибрагим Мамедзаде, Сулейман Вердиев и Фикрет Бахшалиев. Юные классики выступят под руководством старшего тренера Талеха Мамедова, а также тренеров Ильхама Везирова, Азада Алиева и Фуада Айдынлы.

В женской борьбе под началом старшего тренера Марии Стадник и тренеров Ровшана Умудова и Солмаз Адиловой за медали поборются Ульвия Мусаева, Гюлай Хасмамеднова, Наргиз Джафарзаде, Лейла Аскерова, Медина Керимова, Гюнель Керимли, Ляман Алиева, Зарифа Ализаде, Айлин Гасанли и Фатима Гайгыева.

Сборную по вольной борьбе представят Юсиф Абдуллаев, Эльман Исмаилов, Мухаммед Керимов, Али Балогланов, Адам Гулиев, Йылмаз Самедов, Юсиф Гусейнов, Юсиф Бадалов, Хаял Шукюрлю и Эльвин Наджафзаде. Руководить действиями вольников будет тренерский штаб во главе со старшим тренером Намигом Гулиевым и тренерами Эльшадом Аллахвердиевым, Хаганом Сулеймановым и Эмином Азизовым.

Помимо спортсменов, на чемпионате Европы будет представлен и судейский корпус Азербайджана. В роли арбитров на турнире выступят судьи международной категории Севиндж Юсибова и Шамиль Фаттаев, а также арбитр национальной категории Нихад Мурадов.