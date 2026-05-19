19 Мая 2026
RU

Гусейн Рзазаде: "Хочу повторить успех чемпионата Европы на домашнем чемпионате мира в Баку"

Борьба
Новости
19 Мая 2026 22:24
5
Гусейн Рзазаде: "Хочу повторить успех чемпионата Европы на домашнем чемпионате мира в Баку"

Член юношеской сборной Азербайджана по вольной борьбе (U-17) Гусейн Рзазаде, завоевавший золотую медаль в весовой категории до 48 кг на первенстве Европы, поделился эмоциями от победы и планами на будущее. Как передает İdman.Biz, в своем интервью пресс-службе Федерации борьбы Азербайджана спортсмен подробно рассказал о триумфе в болгарском городе Самоков.

"Я стал чемпионом, победив борцов из Грузии, Турции, России и Украины. Самым сильным соперником среди них был российский спортсмен", — отметил Рзазаде.

Молодой борец выразил глубокую признательность всем, кто поддерживал его на пути к успеху. Свою яркую победу на континентальном первенстве Гусейн Рзазаде посвятил шехидам и гази.

Говоря о дальнейших целях, чемпион подчеркнул, что расслабляться некогда, ведь впереди команду ждет еще более серьезное испытание: "Впереди нас ждет большой экзамен — чемпионат мира. Я сделаю все возможное, чтобы повторить свой европейский результат на домашнем чемпионате мира, который пройдет в Баку".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанские борцы завоевали две "бронзы" на турнире Али Алиева
16:21
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали две "бронзы" на турнире Али Алиева

Соревнование по вольной борьбе прошло в Каспийске
"Русский танк” может побороться в Азербайджане, в Баку уже отреагировали – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
14:49
Борьба

"Русский танк” может побороться в Азербайджане, в Баку уже отреагировали – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе ждет решения по визе США
Азербайджанские борцы завоевали 15 медалей на чемпионате Европы U-17 в Болгарии
18 Мая 01:50
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали 15 медалей на чемпионате Европы U-17 в Болгарии

Сборная заняла почетное второе место в общекомандном зачете
Азербайджанский борец завоевал "золото" чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО
17 Мая 19:50
Борьба

Азербайджанский борец завоевал "золото" чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО

Тунар Гасанов добавил в копилку сборной бронзовую медаль
Еще один азербайджанский борец стал победителем чемпионата Европы в Самокове - ОБНОВЛЕНО
16 Мая 21:38
Борьба

Еще один азербайджанский борец стал победителем чемпионата Европы в Самокове - ОБНОВЛЕНО

Наши борцы завоевали еще три медали
Азербайджанский борец вышел в финал Евро U17 - ОБНОВЛЕНО
16 Мая 19:24
Борьба

Азербайджанский борец вышел в финал Евро U17 - ОБНОВЛЕНО

Ибрагим Гасанов разгромил белорусского соперника в Самокове

Самое читаемое

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
17 Мая 15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол
17 Мая 14:30
Мировой футбол

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол

Часть игроков считает, что Слот должен был покинуть клуб раньше
14 из 14: Роналду вновь упустил трофей с "Аль-Насром"
17 Мая 05:22
Мировой футбол

14 из 14: Роналду вновь упустил трофей с "Аль-Насром"

Роналду выступает за "Аль-Наср" с января 2023 года
"Аль-Наср" проиграл "Гамба Осаке" в финале Лиги чемпионов АФК 2 - ВИДЕО
17 Мая 00:00
Мировой футбол

"Аль-Наср" проиграл "Гамба Осаке" в финале Лиги чемпионов АФК 2 - ВИДЕО

Роналду провел на поле всю встречу и не отметился результативными действиями