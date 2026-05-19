Гусейн Рзазаде: "Хочу повторить успех чемпионата Европы на домашнем чемпионате мира в Баку"

Член юношеской сборной Азербайджана по вольной борьбе (U-17) Гусейн Рзазаде, завоевавший золотую медаль в весовой категории до 48 кг на первенстве Европы, поделился эмоциями от победы и планами на будущее. Как передает İdman.Biz, в своем интервью пресс-службе Федерации борьбы Азербайджана спортсмен подробно рассказал о триумфе в болгарском городе Самоков.

"Я стал чемпионом, победив борцов из Грузии, Турции, России и Украины. Самым сильным соперником среди них был российский спортсмен", — отметил Рзазаде.

Молодой борец выразил глубокую признательность всем, кто поддерживал его на пути к успеху. Свою яркую победу на континентальном первенстве Гусейн Рзазаде посвятил шехидам и гази.

Говоря о дальнейших целях, чемпион подчеркнул, что расслабляться некогда, ведь впереди команду ждет еще более серьезное испытание: "Впереди нас ждет большой экзамен — чемпионат мира. Я сделаю все возможное, чтобы повторить свой европейский результат на домашнем чемпионате мира, который пройдет в Баку".