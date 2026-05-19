Азербайджанские борцы завоевали две "бронзы" на турнире Али Алиева

Азербайджанские борцы вольного стиля Руслан Абдуллаев и Абубакр Абакаров стали бронзовыми призерами международного турнира памяти Али Алиева, который прошел в российском Каспийске.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, Абдуллаев завоевал медаль в весовой категории до 65 кг, а Абакаров вошел в число призеров в весе до 92 кг.

Отметим, что международный турнир памяти Али Алиева считается одним из самых престижных соревнований по вольной борьбе на постсоветском пространстве. Али Алиев был первым в истории пятикратным чемпионом мира по вольной борьбе.