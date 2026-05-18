18 Мая 2026
RU

Азербайджанские борцы завоевали 15 медалей на чемпионате Европы U-17 в Болгарии

Борьба
Новости
18 Мая 2026 01:50
22
Азербайджанские борцы завоевали 15 медалей на чемпионате Европы U-17 в Болгарии

Азербайджанские борцы продемонстрировали высокий уровень мастерства на чемпионате Европы среди спортсменов до 17 лет (U-17), который проходил в городе Самоков (Болгария). Наша национальная команда завершила престижный турнир с внушительным багажом наград, завоевав в общей сложности 15 медалей, сообщает İdman.Biz.

В активе сборной Азербайджана четыре "золота", а также четыре серебряные и семь бронзовых медалей.

Благодаря этому стабильному и результативному выступлению азербайджанская команда набрала 156 очков и заняла почетное второе место в общекомандном зачете.

Победителем континентального первенства стала сборная России, набравшая 163 очка. Замкнула тройку сильнейших команд Европы сборная Грузии с результатом в 124 очка.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанский борец завоевал "золото" чемпионата Европы - ОБНОВЛЯЕТСЯ
17 Мая 19:50
Борьба

Азербайджанский борец завоевал "золото" чемпионата Европы - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Тунар Гасанов добавил в копилку сборной бронзовую медаль
Еще один азербайджанский борец стал победителем чемпионата Европы в Самокове - ОБНОВЛЕНО
16 Мая 21:38
Борьба

Еще один азербайджанский борец стал победителем чемпионата Европы в Самокове - ОБНОВЛЕНО

Наши борцы завоевали еще три медали
Азербайджанский борец вышел в финал Евро U17 - ОБНОВЛЕНО
16 Мая 19:24
Борьба

Азербайджанский борец вышел в финал Евро U17 - ОБНОВЛЕНО

Ибрагим Гасанов разгромил белорусского соперника в Самокове

Азербайджанская спортсменка стала призером Евро по борьбе
15 Мая 20:01
Борьба

Азербайджанская спортсменка стала призером Евро по борьбе

В Самокове продолжается чемпионат Европы среди спортсменов до 17 лет

Три азербайджанских борца вышли в финал Евро
15 Мая 18:43
Борьба

Три азербайджанских борца вышли в финал Евро - ОБНОВЛЕНО

Сборная Азербайджана продолжает успешное выступление на первенстве континента в Болгарии

Российских борцов допустили на международные турниры без ограничений
15 Мая 13:58
Борьба

Российских борцов допустили на международные турниры без ограничений

UWW приняла решение о полноценном возвращении спортсменов из России

Самое читаемое

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
17 Мая 15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ
16 Мая 16:50
Мировой футбол

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ

За два тура до конца чемпионской гонки лондонцы имеют двухочковый перевес над командой Пепа Гвардиолы

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги
16 Мая 11:09
Мировой футбол

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги

Каталонцы могут стать первой командой с идеальной домашней серией в Ла Лиге

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц
15 Мая 11:26
ММА

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц - ФОТО

30-летний Медет Жееналиев утонул в озере Иссык-Куль