Азербайджанские борцы завоевали 15 медалей на чемпионате Европы U-17 в Болгарии

Азербайджанские борцы продемонстрировали высокий уровень мастерства на чемпионате Европы среди спортсменов до 17 лет (U-17), который проходил в городе Самоков (Болгария). Наша национальная команда завершила престижный турнир с внушительным багажом наград, завоевав в общей сложности 15 медалей, сообщает İdman.Biz.

В активе сборной Азербайджана четыре "золота", а также четыре серебряные и семь бронзовых медалей.

Благодаря этому стабильному и результативному выступлению азербайджанская команда набрала 156 очков и заняла почетное второе место в общекомандном зачете.

Победителем континентального первенства стала сборная России, набравшая 163 очка. Замкнула тройку сильнейших команд Европы сборная Грузии с результатом в 124 очка.