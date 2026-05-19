"Русский танк” может побороться в Азербайджане, в Баку уже отреагировали – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе из России Абдулрашид Садулаев заявил, что может выступить на турнире американской профессиональной лиги по вольной борьбе RAF, проведение которого, по его словам, возможно и в Азербайджане, сообщает İdman.Biz.

По словам Садулаева, которого иностранные журналисты прозвали "Русским танком" за доминирующий стиль борьбы, его американская виза пока находится на рассмотрении.

"Отказа пока не было. Еще время есть. Если до 25-26 мая одобрят, хочу поехать в Америку", - цитирует борца Red Corner MMA.

Садулаев отметил, что его дебют в лиге планировался на турнире RAF в Далласе 30 мая.

"Этот турнир планировался 15 мая, но из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке его перенесли в Техас. Я вот планирую там выступить. Если дадут визу, сразу вылечу", - сказал он.

При этом российский спортсмен не исключил и другой вариант развития событий.

"Они рассматривают вариант с проведением турнира в июне этого года в Казахстане, Азербайджане или Армении. Я на старте", - подчеркнул Садулаев.

В Федерации борьбы Азербайджана уже отреагировали на слова Абдулрашида Садулаева, заявив в беседе с İdman.Biz, что у организации нет никаких планов по проведению подобного турнира в нашей стране.

"Возможно, у кого-то есть идея по проведению такого турнира в Азербайджане, но у нас таких планов пока нет", - отметил глава пресс-службы национальной федерации Сархан Мусаллы.

Заметим, что RAF (Real American Freestyle) - новая американская профессиональная лига по вольной борьбе, созданная в 2025 году при участии легенды рестлинга Халка Хогана, бывшего главы WCW Эрика Бишоффа, бизнесмена Чада Бронстина и известного тренера Иззи Мартинеса.

Проект позиционируется как первая профессиональная лига по вольной борьбе с шоу-форматом, ориентированным на массовую аудиторию. Турниры RAF проходят в формате больших ивентов с медийным продвижением, чемпионскими поясами и трансляциями на FOX Nation. В лиге выступают олимпийские чемпионы, звезды NCAA и известные представители ММА.

Стоит отметить, что Садулаев подписал контракт с RAF в январе нынешнего года.

Кроме того, ранее стало известно, что в турнирах лиги планирует выступать титулованный азербайджанский борец, многократный призер Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы Гаджи Алиев. Его схватка запланирована на июньский турнир RAF 10 в Сент-Луисе. Ожидается, что соперником Алиева станет Себастьян Ривера из Пуэрто-Рико.