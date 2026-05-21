Азербайджанские борцы поборются за медали Евро U15

Четыре азербайджанских борца сегодня проведут медальные схватки на чемпионате Европы U15.

Как сообщает İdman.Biz, по итогам полуфинальной стадии двое представителей сборной Азербайджана по греко-римской борьбе вышли в финал, еще двое сохраняют шансы на бронзовые награды.

Гусейн Амрахлы (38 кг) в полуфинале победил россиянина Эрвина Суфиянова со счетом 3:1 и завоевал путевку в финал. Сегодня азербайджанский спортсмен поборется за золотую медаль.

В решающий поединок также вышел Паша Аслан (44 кг). В полуфинале он оказался сильнее представителя Грузии Луки Сагинадзе - 5:3.

Пюнхан Шахмаров (48 кг) уступил в полуфинале россиянину Феликсу Туаеву со счетом 1:10 и продолжит выступление в схватке за бронзу.

Садыг Велизаде (57 кг) проиграл россиянину Райбеку Мучураеву - 2:13. Азербайджанский борец также выступит в поединке за третье место.

Таким образом, два представителя сборной Азербайджана сегодня будут бороться за золото чемпионата Европы, еще двое - за бронзовые медали.