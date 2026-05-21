Азербайджанские борцы поборются за медали Евро U15

21 Мая 2026 09:57
Четыре азербайджанских борца сегодня проведут медальные схватки на чемпионате Европы U15.

Как сообщает İdman.Biz, по итогам полуфинальной стадии двое представителей сборной Азербайджана по греко-римской борьбе вышли в финал, еще двое сохраняют шансы на бронзовые награды.

Гусейн Амрахлы (38 кг) в полуфинале победил россиянина Эрвина Суфиянова со счетом 3:1 и завоевал путевку в финал. Сегодня азербайджанский спортсмен поборется за золотую медаль.

В решающий поединок также вышел Паша Аслан (44 кг). В полуфинале он оказался сильнее представителя Грузии Луки Сагинадзе - 5:3.

Пюнхан Шахмаров (48 кг) уступил в полуфинале россиянину Феликсу Туаеву со счетом 1:10 и продолжит выступление в схватке за бронзу.

Садыг Велизаде (57 кг) проиграл россиянину Райбеку Мучураеву - 2:13. Азербайджанский борец также выступит в поединке за третье место.

Таким образом, два представителя сборной Азербайджана сегодня будут бороться за золото чемпионата Европы, еще двое - за бронзовые медали.

İdman.Biz
