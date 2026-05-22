В Баку прошла встреча юных борцов с олимпийскими чемпионами - ФОТО

В спортивном зале Ассоциации спортивных организаций профсоюзов Азербайджана состоялась встреча юных и молодых борцов с известными спортсменами.

Как сообщает İdman.Biz, в мероприятии приняли участие победитель XXVII летних Олимпийских игр по вольной борьбе Намиг Абдуллаев, победитель XXVIII летних Олимпийских игр по греко-римской борьбе Фарид Мансуров и начальник спортивного управления Национального олимпийского комитета Гасанага Рзаев.

Главной целью встречи стали повышение мотивации молодых атлетов, передача им олимпийского опыта и пропаганда здорового образа жизни.

Выступившие олимпийские чемпионы рассказали о развитии спорта в стране, особом внимании и заботе, проявляемых к этой сфере Президентом Азербайджанской Республики и главой Национального олимпийского комитета Ильхамом Алиевым, а также поделились воспоминаниями о своем славном спортивном пути.

Они подчеркнули, что большие успехи достигаются исключительно благодаря упорному труду, дисциплине, настойчивости и любви к Родине. Именитые спортсмены поделились чувством гордости, которое приносили им победы, и призвали молодежь всегда быть целеустремленными и волевыми в спортивной жизни.

В ходе встречи юные борцы получили возможность задать чемпионам интересующие их вопросы и выслушать ценные советы профессионалов своего дела.