Азербайджанские борцы сохраняют шансы на "золото" и две "бронзы" на Евро

На чемпионате Европы U15 по борьбе в болгарском Самокове азербайджанские спортсмены продолжают борьбу за медали.

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях по греко-римской и женской борьбе представители Азербайджана добились нескольких важных побед.

В греко-римской борьбе в весовой категории до 85 кг Фикрет Бахшалиев в утешительной схватке досрочно победил хорвата Стефана Чаврича со счетом 9:0 и вышел в поединок за бронзовую медаль.

В женской борьбе в категории до 46 кг Медина Керимова также успешно преодолела утешительный этап. Азербайджанская спортсменка победила россиянку Шанку Мальчинову со счетом 5:2 и сохранила шансы на "бронзу".

Главного успеха дня добилась Ульвия Мусаева. В весовой категории до 33 кг азербайджанская борчиха вышла в финал чемпионата Европы, одержав победу над украинкой Викторией Первачук на туше в полуфинале.

Таким образом, сборная Азербайджана в решающей стадии турнира поборется за одну золотую и две бронзовые медали.