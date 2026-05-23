Микаил Джаббаров поздравил Ульвию Мусаеву с победой на чемпионате Европы

23 Мая 2026 21:40
Президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил Ульвию Мусаеву с победой на чемпионате Европы U-15 в болгарском Самокове.

М. Джаббаров написал об этом в своем аккаунте в социальной сети X.

"От всего сердца поздравляем Ульвию Мусаеву, которая вошла в историю, завоевав золотую медаль на чемпионате Европы U-15, проходившем в городе Самоков", - говорится в публикации.

Он подчеркнул, что У. Мусаева, ставшая первой азербайджанкой, завоевавшей золотую медаль на европейских соревнованиях в данной категории, продемонстрировала огромный труд, волю и веру в победу:

"Поздравляем также тренеров, которые внесли вклад в эту победу, и родителей, которые всегда были рядом с ней. Желаем Ульвие новых побед на предстоящих и более крупных соревнованиях, где будет поднят флаг Азербайджана".

