Юный борец из Шамахы удивил музыкальным талантом - ВИДЕО

23 Мая 2026 14:08
Юный борец из Шамахы удивил музыкальным талантом

Воспитанник школы борьбы Федерации борьбы Азербайджана в Шамахы Эмирхан Ахмедли привлек внимание необычным интервью.

Юный спортсмен в разговоре с İdman.Biz рассказал об учебе, любимых предметах и интересе к музыке.

По словам Ахмедли, его любимым предметом является английский язык. Кроме того, молодой борец признался, что увлекается пением.

Эмирхан отметил, что его музыкальный талант поддержали и в семье. По словам спортсмена, родители считают, что у него есть хороший голос и потенциал для развития в этом направлении.

Юный борец также рассказал, что получает музыкальное образование.

Хумай Искендерова

İdman.Biz
