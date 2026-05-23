В Шамахы прошел семинар для журналистов в честь Международного дня борьбы - ФОТО/ВИДЕО

Федерация борьбы Азербайджана организовала медиа-тур в Шамахы по случаю Международного дня борьбы, который отмечается 23 мая.

Как сообщает İdman.Biz, в рамках поездки председатель судейского комитета федерации Асиф Ширалиев встретился с представителями СМИ и подробно рассказал об истории борьбы, ее дисциплинах и основных правилах.

Он также объяснил последние изменения, принятые на международной арене, систему оценки баллов и актуальные вопросы судейства, ответив на вопросы журналистов.

В ходе мероприятия состоялась презентация книги "Международные правила борьбы", подготовленной по инициативе судьи первой категории Али Бабаева.

Сообщается, что в будущем издание планируется выпустить более крупным тиражом и распространить среди тренеров, работающих в различных клубах и спортивных обществах.

Для представителей СМИ также были организованы тематические конкурсы по борьбе, победители которых получили призы.

После семинара журналисты посетили борцовский зал в Шамахы, действующий при поддержке федерации. Представители медиа ознакомились с созданными условиями, понаблюдали за тренировочным процессом и пообщались с тренерами и спортсменами.

Главной целью медиа-тура названы повышение уровня знаний журналистов о борьбе, усиление просветительской работы в этой сфере и популяризация данного вида спорта среди широкой аудитории.

Хумай Искендерова