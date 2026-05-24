Три азербайджанских борца оспорят "золото" чемпионата Европы

В Самокове (Болгария) продолжается чемпионат Европы U-15 по вольной борьбе.

Как сообщает İdman.Biz, сегодня пять представителей сборной Азербайджана продолжат борьбу за медали турнира. Трое из них выступят в финалах, еще двое поборются за бронзу.

В весовой категории до 38 кг Юсиф Абдуллаев одержал три уверенные победы подряд. Азербайджанский борец победил украинца Ивана Василькова со счетом 10:0, представителя Армении Нораяра Геворкяна - 11:0, а бельгийца Магомеда Бисултанова - 13:1. В финале Абдуллаев встретится с грузином Рези Йобидзе.

В категории до 41 кг Эльман Исмаилов также вышел в финал. Он победил грузина Георгия Кавелидзе и белоруса Евгения Латанцова на туше, а в полуфинале разгромил представителя Армении Тиграна Агачаняна со счетом 11:0. В решающей схватке Исмайылов встретится с болгарином Симеоном Великовым.

В весе до 44 кг Магомед Керимов победил поляка Габриэля Матейко - 10:0 и представителя Армении Алекса Казаряна - 3:2. Однако в полуфинале он уступил украинцу Арсену Пижуку со счетом 3:5 и теперь поборется за бронзовую медаль.

В категории до 52 кг Адам Гулиев стал еще одним финалистом от Азербайджана. Он победил болгарина Петро Карлангача - 12:0, армянина Нарека Даллакяна - 6:2 и израильтянина Рона Брилмана - 10:0. В финале Гулиев встретится с Бадруддином Магомедовым.

В весе до 62 кг Юсиф Гусейнов победил турка Юсуфа Аяза - 13:0 и представителя Армении Мера Папикяна - 8:6. В полуфинале он уступил грузину Иоане Гавашелишвили со счетом 3:5 и теперь выступит в схватке за бронзу.