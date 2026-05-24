24 Мая 2026
RU

Три азербайджанских борца оспорят "золото" чемпионата Европы

Борьба
Новости
24 Мая 2026 11:30
17
Три азербайджанских борца оспорят "золото" чемпионата Европы

В Самокове (Болгария) продолжается чемпионат Европы U-15 по вольной борьбе.

Как сообщает İdman.Biz, сегодня пять представителей сборной Азербайджана продолжат борьбу за медали турнира. Трое из них выступят в финалах, еще двое поборются за бронзу.

В весовой категории до 38 кг Юсиф Абдуллаев одержал три уверенные победы подряд. Азербайджанский борец победил украинца Ивана Василькова со счетом 10:0, представителя Армении Нораяра Геворкяна - 11:0, а бельгийца Магомеда Бисултанова - 13:1. В финале Абдуллаев встретится с грузином Рези Йобидзе.

В категории до 41 кг Эльман Исмаилов также вышел в финал. Он победил грузина Георгия Кавелидзе и белоруса Евгения Латанцова на туше, а в полуфинале разгромил представителя Армении Тиграна Агачаняна со счетом 11:0. В решающей схватке Исмайылов встретится с болгарином Симеоном Великовым.

В весе до 44 кг Магомед Керимов победил поляка Габриэля Матейко - 10:0 и представителя Армении Алекса Казаряна - 3:2. Однако в полуфинале он уступил украинцу Арсену Пижуку со счетом 3:5 и теперь поборется за бронзовую медаль.

В категории до 52 кг Адам Гулиев стал еще одним финалистом от Азербайджана. Он победил болгарина Петро Карлангача - 12:0, армянина Нарека Даллакяна - 6:2 и израильтянина Рона Брилмана - 10:0. В финале Гулиев встретится с Бадруддином Магомедовым.

В весе до 62 кг Юсиф Гусейнов победил турка Юсуфа Аяза - 13:0 и представителя Армении Мера Папикяна - 8:6. В полуфинале он уступил грузину Иоане Гавашелишвили со счетом 3:5 и теперь выступит в схватке за бронзу.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Эльвин Наджафзаде стал чемпионом Европы, Гюлай Хасмамедова завоевала "серебро" - ФОТО
23 Мая 21:59
Борьба

Эльвин Наджафзаде стал чемпионом Европы, Гюлай Хасмамедова завоевала "серебро" - ФОТО

Копилка страны пополнилась двумя медалями
Микаил Джаббаров поздравил Ульвию Мусаеву с победой на чемпионате Европы
23 Мая 21:40
Борьба

Микаил Джаббаров поздравил Ульвию Мусаеву с победой на чемпионате Европы

Президент Федерации борьбы Азербайджана отметил исторический успех спортсменки

Три азербайджанских борца вышли в финал чемпионата Европы в Самокове
23 Мая 20:18
Борьба

Три азербайджанских борца вышли в финал чемпионата Европы в Самокове

Они уже обеспечили себе как минимум "серебро"
Юный борец из Шамахы удивил музыкальным талантом
23 Мая 14:08
Борьба

Юный борец из Шамахы удивил музыкальным талантом - ВИДЕО

Эмирхан Ахмедли рассказал о любви к английскому языку и музыке

В Шамахы прошел семинар для журналистов в честь Международного дня борьбы - ФОТО/ВИДЕО
23 Мая 13:48
Борьба

В Шамахы прошел семинар для журналистов в честь Международного дня борьбы - ФОТО/ВИДЕО

Федерация борьбы Азербайджана организовала медиа-тур и презентацию книги о правилах борьбы

Асиф Ширалиев: "Судьей по борьбе может стать любой старше 18 лет"
23 Мая 12:09
Борьба

Асиф Ширалиев: "Судьей по борьбе может стать любой старше 18 лет"

Глава судейского комитета рассказал о требованиях к арбитрам

Самое читаемое

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?
21 Мая 21:50
Мировой футбол

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?

Итоговый состав на турнир в США, Канаде и Мексике будет озвучен в пятницу
Гном Гномыч под флагом Азербайджана: громкое имя без системного смысла — ТОЧКА ЗРЕНИЯ
21 Мая 19:37
Зимние виды спорта

Гном Гномыч под флагом Азербайджана: громкое имя без системного смысла — ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Почему смена гражданства Александра Плющенко — это скорее пиар-ход, чем спортивная стратегия
Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера
22 Мая 12:37
ЧМ-2026

Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера

главный тренер Томас Тухель определился с заявкой из 26 футболистов
Андони Ираола может сменить Слота на посту рулевого "Ливерпуля"
21 Мая 22:44
Мировой футбол

Андони Ираола может сменить Слота на посту рулевого "Ливерпуля"

Над возможным приглашением в клуб Ираолы работает Ричард Хьюз