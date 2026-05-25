25 Мая 2026
RU

Юношеская сборная Азербайджана завоевала шесть медалей на чемпионате Европы по вольной борьбе

Борьба
Новости
25 Мая 2026 00:40
9
Юношеская сборная Азербайджана завоевала шесть медалей на чемпионате Европы по вольной борьбе

Сборная Азербайджана по вольной борьбе среди юношей до 15 лет (U-15) успешно выступила на чемпионате Европы, прошедшем в болгарском городе Самоков.

Как сообщает İdman.Biz, под руководством старшего тренера Намика Гулиева и тренеров Эльшада Аллахвердиева, Хагана Сулейманова и Эмина Азизова наша команда завоевала на континентальном первенстве шесть медалей: две золотые, две серебряные и две бронзовые.

Набрав 122 очка, сборная Азербайджана заняла третье место в общекомандном зачете после России (167) и Грузии (165). По качеству завоеванных медалей наша команда уступила лишь сборной России.

В составе азербайджанской сборной наград удостоились следующие борцы:

"Золото" (чемпионы Европы): Юсиф Абдуллаев (38 кг) и Эльвин Наджафзаде (85 кг).

"Серебро": Эльман Исмаилов (41 кг) и Адам Гулиев (52 кг).

"Бронза": Мухаммед Керимов (44 кг) и Юсиф Гусейнов (62 кг).

Отметим, что чемпионат Европы в Самокове запомнился как один из самых успешных турниров для сборной Азербайджана U-15 по вольной борьбе как с точки зрения индивидуальных результатов, так и по общекомандным показателям.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанские борцы завоевали "золото", два "серебра" и две "бронзы" на Евро
24 Мая 13:54
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали "золото", два "серебра" и две "бронзы" на Евро - ОБНОВЛЕНО

Сборная Азербайджана завершила чемпионат Европы с 10 медалями

Эльвин Наджафзаде стал чемпионом Европы, Гюлай Хасмамедова завоевала "серебро" - ФОТО
23 Мая 21:59
Борьба

Эльвин Наджафзаде стал чемпионом Европы, Гюлай Хасмамедова завоевала "серебро" - ФОТО

Копилка страны пополнилась двумя медалями
Микаил Джаббаров поздравил Ульвию Мусаеву с победой на чемпионате Европы
23 Мая 21:40
Борьба

Микаил Джаббаров поздравил Ульвию Мусаеву с победой на чемпионате Европы

Президент Федерации борьбы Азербайджана отметил исторический успех спортсменки

Три азербайджанских борца вышли в финал чемпионата Европы в Самокове
23 Мая 20:18
Борьба

Три азербайджанских борца вышли в финал чемпионата Европы в Самокове

Они уже обеспечили себе как минимум "серебро"
Юный борец из Шамахы удивил музыкальным талантом
23 Мая 14:08
Борьба

Юный борец из Шамахы удивил музыкальным талантом - ВИДЕО

Эмирхан Ахмедли рассказал о любви к английскому языку и музыке

В Шамахы прошел семинар для журналистов в честь Международного дня борьбы - ФОТО/ВИДЕО
23 Мая 13:48
Борьба

В Шамахы прошел семинар для журналистов в честь Международного дня борьбы - ФОТО/ВИДЕО

Федерация борьбы Азербайджана организовала медиа-тур и презентацию книги о правилах борьбы

Самое читаемое

Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера
22 Мая 12:37
ЧМ-2026

Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера

главный тренер Томас Тухель определился с заявкой из 26 футболистов
В России резко раскритиковали Плющенко-младшего за переход в сборную Азербайджана – ОБЗОР İDMAN.BİZ
22 Мая 14:48
Зимние виды спорта

В России резко раскритиковали Плющенко-младшего за переход в сборную Азербайджана – ОБЗОР İDMAN.BİZ

При этом заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не считает, что россияне потеряли талантливого фигуриста

Лапорта высказался о возможном переходе Холанда и Альвареса в "Барселону"
22 Мая 23:30
Мировой футбол

Лапорта высказался о возможном переходе Холанда и Альвареса в "Барселону"

Президент каталонцев заявил, что клуб способен претендовать на лучших игроков мира
Кому достанутся “бронза” и спасительные места в Ла Лиге – ОБЗОР İDMAN.BİZ
23 Мая 17:38
Мировой футбол

Кому достанутся “бронза” и спасительные места в Ла Лиге – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В заключительном туре чемпионата Испании будут расставлены все точки над i