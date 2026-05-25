Юношеская сборная Азербайджана завоевала шесть медалей на чемпионате Европы по вольной борьбе

Сборная Азербайджана по вольной борьбе среди юношей до 15 лет (U-15) успешно выступила на чемпионате Европы, прошедшем в болгарском городе Самоков.

Как сообщает İdman.Biz, под руководством старшего тренера Намика Гулиева и тренеров Эльшада Аллахвердиева, Хагана Сулейманова и Эмина Азизова наша команда завоевала на континентальном первенстве шесть медалей: две золотые, две серебряные и две бронзовые.

Набрав 122 очка, сборная Азербайджана заняла третье место в общекомандном зачете после России (167) и Грузии (165). По качеству завоеванных медалей наша команда уступила лишь сборной России.

В составе азербайджанской сборной наград удостоились следующие борцы:

"Золото" (чемпионы Европы): Юсиф Абдуллаев (38 кг) и Эльвин Наджафзаде (85 кг).

"Серебро": Эльман Исмаилов (41 кг) и Адам Гулиев (52 кг).

"Бронза": Мухаммед Керимов (44 кг) и Юсиф Гусейнов (62 кг).

Отметим, что чемпионат Европы в Самокове запомнился как один из самых успешных турниров для сборной Азербайджана U-15 по вольной борьбе как с точки зрения индивидуальных результатов, так и по общекомандным показателям.