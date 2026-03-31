Сборная Азербайджана по борьбе U20 начала 15-дневные сборы

Сборная Азербайджана по вольной борьбе U20 начнет учебно-тренировочные сборы в Бурсе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, команда проведет совместную подготовку со сборной Турции. Сбор продлится 15 дней, основной акцент будет сделан на тактико-технической работе.

Под руководством старшего тренера Арифа Абдуллаева и тренеров Ровшана Гаджиева, Назима Алиджанова и Ашрафа Алиева к сбору привлечены 11 борцов: Мухаммед Исмайылов (57 кг), Джамал Аббасов (61 кг), Башир Вердиев (65 кг), Гаджи Каримов (70 кг), Нурлан Агазаде (74 кг), Эльджан Исмайылзаде и Мурадхан Омаров (оба - 79 кг), Мухаммед Аббасзаде (86 кг), Гусейн Мамедтагизаде (92 кг), Фархад Сулейманлы (97 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг).

После завершения сбора команда отправится в Анталью, где 17-19 апреля примет участие в турнире "Чемпионы".