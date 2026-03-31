Мария Стадник: "На Tallinn Open главной целью был не результат"

Старший тренер женской сборной Азербайджана U17 Мария Стадник заявила, что основной целью выступления на турнире Tallinn Open было получение опыта.

"Главной целью для девочек был не результат, а обучение. Во время турнира было важно увидеть их состояние, лучше понять психологию и определить индивидуальный подход к каждой. Этот турнир стал очень хорошим опытом для наших борцов. Могу сказать, что осталась ими довольна, потому что они боролись до конца", - отметила старший тренер женской сборной Азербайджана U17 Мария Стадник в комментарии report.az.

Она также подчеркнула, что соревнование носило подготовительный характер к чемпионату Европы: "После завершения турнира мы остались в Эстонии и приняли участие в учебно-тренировочном сборе".

Отметим, что азербайджанские борцы завоевали на турнире пять медалей. Фатима Байрамова (53 кг) стала чемпионкой, Назрин Ахмедли (49 кг), Рена Нуриева (61 кг) и Симура Абдуллаева (69 кг) выиграли серебряные медали, а Хадиджа Гурбaнзаде (49 кг) - бронзовую.