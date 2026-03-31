RU

Мария Стадник: "На Tallinn Open главной целью был не результат"

Борьба
Новости
31 Марта 2026 15:34
14
Старший тренер женской сборной Азербайджана U17 Мария Стадник заявила, что основной целью выступления на турнире Tallinn Open было получение опыта.

"Главной целью для девочек был не результат, а обучение. Во время турнира было важно увидеть их состояние, лучше понять психологию и определить индивидуальный подход к каждой. Этот турнир стал очень хорошим опытом для наших борцов. Могу сказать, что осталась ими довольна, потому что они боролись до конца", - отметила старший тренер женской сборной Азербайджана U17 Мария Стадник в комментарии report.az.

Она также подчеркнула, что соревнование носило подготовительный характер к чемпионату Европы: "После завершения турнира мы остались в Эстонии и приняли участие в учебно-тренировочном сборе".

Отметим, что азербайджанские борцы завоевали на турнире пять медалей. Фатима Байрамова (53 кг) стала чемпионкой, Назрин Ахмедли (49 кг), Рена Нуриева (61 кг) и Симура Абдуллаева (69 кг) выиграли серебряные медали, а Хадиджа Гурбaнзаде (49 кг) - бронзовую.

İdman.Biz
Тэги:

