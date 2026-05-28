Сборная Азербайджана по пляжной борьбе стала чемпионом Европы

В хорватском городе Пореч прошел чемпионат Европы по пляжной борьбе среди юношей до 17 лет (U-17).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, на континентальном первенстве четыре члена сборной поднялись на пьедестал почета.

60 кг

В группе A Эльджан Гасанов одержал победы над соотечественником Алирзой Гейбатли (2:1), сербом Николой Петровичем (3:0) и греком Иоаннисом Кесидисом (4:1), в 1/4 финала - над молдаванином Виктором Вдовием (3:0), в полуфинале - над украинцем Денисом Витко (3:0) и в финале - над еще одним украинцем Кириллом Нагирним (4:0), став чемпионом Европы.

Алирза Гейбатли после поражения от товарища по команде одолел грека Иоанниса Кесидиса (4:1) и серба Николу Петровича (3:0), однако в 1/4 финала проиграл грузину Тариэлу Сааташвили (1:3).

70 кг

Рашад Алиев в группе A одержал победы над сербом Андреем Раячичем (5:0), молдаванином Павелом Мавродином (3:1), румыном Иштваном Надем (3:0), в 1/4 финала - над украинцем Назаром Мудрином (3:0), а в полуфинале - над другим украинцем Микитой Кузменко (3:1). В решающей встрече наш представитель проиграл грузину Иоане Схиладзе со счетом 0:4 и довольствовался серебряной медалью.

80 кг

Эльвин Гаджигулиев в группе B одержал победы над молдавскими борцами - Лауренциу Дроботой (3:0), Максимом Делеуе (3:0), а также грузином Сабой Зоидзе (3:0). В полуфинале он одолел украинца Владислава Марцева (4:0).

Руслан Велиев в группе C одержал победы над грузином Лукой Майсурадзе (3:0), хорватом Эмануэлем Гргичем (3:0), украинцем Дмитро Головенко (4:0) и завоевал путевку в финал.

В решающей встрече Руслан одолел товарища по команде со счетом 3:0 и стал чемпионом Европы. Эльвин же довольствовался "серебром".

90 кг

Турал Эйнуллаев в группе B одержал победы над грузином Сабой Папашвили (3:2) и украинцем Матвием Григоренко (3:0), но проиграл украинцу Артему Залвовскому (0:3).

Мехлет Гасымов в группе C оказался сильнее греческих борцов - Димитриоса Дерменджиса (4:2) и Андреаса Ктениадакиса (3:0), однако проиграл молдаванину Евгению Дохотеру (0:4).

В итоге наша сборная, завоевавшая две золотые и две серебряные медали, с 80 очками стала чемпионом Европы в командном зачете. Грузия набрала такое же количество очков, однако наша сборная опередила соседнюю страну по достоинству медалей. Украина с 64 очками заняла 3-е место.