Азербайджанские пляжные борцы выступят на двух турнирах в Хорватии

26 Мая 2026 16:51
Азербайджанские представители пляжной борьбы отправились в хорватский Пореч для участия сразу в двух международных турнирах.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, уже завтра в Хорватии стартует чемпионат Европы среди спортсменов до 17 лет.

На континентальном первенстве под руководством главного тренера Ояна Назариани выступят Алирза Гейбатлы, Эльджан Гасанов (оба - 60 кг), Рашад Алиев (70 кг), Эльвин Гаджигулиев, Руслан Валиев (оба - 80 кг), Мохлет Гасымов и Турал Эйнуллаев (90 кг).

30-31 мая на песок выйдут уже взрослые спортсмены, которые примут участие во втором этапе Мировой серии.

Сборную Азербайджана поведут главный тренер Оян Назариани и дебютирующий в роли тренера Ибрагим Юсубов.

В состав команды вошли Рубаил Ибрагимли (70 кг), Сахиб Дадашов (80 кг), Вусал Алиев (80 кг), Ашраф Аширов (90 кг) и Ислам Ильясов (+90 кг).

Отмечается, что на обоих турнирах судейство будет осуществлять арбитр международной категории Сади Гулиев.

İdman.Biz
