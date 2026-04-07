Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе

Бронзовый призер Олимпийских игр 2024 года в Париже по вольной борьбе Магомедхан Магомедов (97 кг) не включен в предварительную заявку национальной команды на чемпионат Европы, который пройдет 20-26 апреля в Тиране (Албания).

Как передает İdman.Biz, Объединенный мир борьбы (UWW) обнародовал предварительные заявки сборных на предстоящее континентальное первенство в столице Албании.

В составе азербайджанской команды вольников обращает на себя внимание отсутствие бронзового призера Игр-2024 Магомедхана Магомедова (97 кг). Титулованный борец получил травму на рейтинговом турнире, проходившем 25 февраля – 1 марта там же в Тиране, и, судя по всему, повреждение оказалось серьезным, из-за чего спортсмен не успел восстановиться к главному старту первого полугодия.

При этом в состав взрослой команды был включен Али Цокаев (92 кг), который недавно в Сербии стал чемпионом Европы среди молодежи. Выступающий же в категории до 92 кг Осман Нурмагомедов в отсутствие Магомедова поднялся в олимпийскую весовую категорию до 97 кг.

В остальных весах у вольников обошлось без неожиданностей, и предварительный состав команды на ЧЕ выглядит следующим образом:

Ислам Базарганов (57 кг), Нураддин Новрузов (61 кг), Рашид Бабазаде (65 кг), Кянан Хейбатов (70 кг), Туран Байрамов (74 кг), Джабраил Гаджиев (79 кг), Арсений Джиоев (86 кг), Али Цокаев (92 кг), Осман Нурмагомедов (97 кг), Гиорги Мешвилдишвили (125 кг).

В предварительной заявке сборной Азербайджана по греко-римской борьбе обошлось без неожиданностей. В состав попали лидеры своих весовых категорий или те, кто на данный момент находится в лучшей форме. В частности, стоит отметить Нихата Мамедли (60 кг) и Зию Бабашова (63 кг), которые выиграли недавний рейтинговый турнир в Тиране. Также в Албанию поедет лидер сборной, бронзовый призер парижской Олимпиады Хасрат Джафаров (67 кг), а вот другой титулованный борец Ульви Ганизаде (72 кг) продолжает восстанавливаться после февральской операции, поэтому пропустит чемпионат Европы.

Предварительная заявка команды "классиков" выглядит следующим образом:

Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг), Зия Бабашов (63 кг), Хасрат Джафаров (67 кг), Руслан Нуруллаев (72 кг), Санан Сулейманов (77 кг), Гурбан Гурбанов (82 кг), Ислам Аббасов (87 кг), Мурад Ахмадиев (97 кг), Бека Канделаки (130 кг).

Добавим, что предварительные составы женских сборных UWW пока не опубликованы. При этом национальные команды еще могут внести изменения в свои заявки на континентальное первенство.