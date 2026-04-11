Оливер Кан призвал Мануэля Нойера завершить карьеру на пике

11 Апреля 2026 12:13
25
Легендарный голкипер "Баварии" Оливер Кан высказался о возможном завершении профессиональной карьеры Мануэля Нойера в конце текущего сезона. Эксперт отметил, что потенциальный успех мюнхенского футбольного клуба в главных турнирах года является лучшей точкой для ухода.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sport Germany, Кан выразил сомнение в целесообразности участия 40-летнего вратаря в предстоящем чемпионате мира - 2026. "Нужно ли мне еще участие в ЧМ в США с более чем 40 градусами жары? Должен ли я еще это терпеть? Если он с "Баварией" вновь выиграет Лигу чемпионов, это будет его третий титул. Было бы разумно сказать: "На этом всё", — заявил Кан.

На данный момент "Бавария" лидирует в Бундеслиге с преимуществом в девять очков. В Лиге чемпионов мюнхенцы имеют преимущество перед ответным матчем 1/4 финала, обыграв мадридский "Реал" в первой встрече в гостях со счетом 2:1. Ответный поединок состоится 15 апреля на поле "Баварии".

