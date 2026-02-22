23 Февраля 2026
Сборная США обыграла Канаду и стала олимпийским чемпионом по хоккею 2026 года

22 Февраля 2026 20:40
Сборная США обыграла Канаду и стала олимпийским чемпионом по хоккею 2026 года

В Милане прошел финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею между сборными Канады и США. Победу одержала американская сборная со счетом 2:1 в овертайме и стала олимпийским чемпионом, сообщает İdma.Biz.

На шестой минуте матча счет открыл американский нападающий Мэтт Болди, который в сольном проходе по центру зоны протащил шайбу и отправил ее в угол ворот Джордана Биннингтона. Передачи на свой счет записали Остон Мэттьюс и Куинн Хьюз.

На 39-й минуте игры счет сравнял канадский защитник Кейл Макар с передачи Девона Тэйвза. В середине второго периода сборная Канады не реализовала большинство в формате "пять на три".

В третьем периоде обе команды не реализовали большинство. Несколько потрясающих спасений совершил вратарь сборной США Коннор Хеллебайк.

Овертайм проходил в формате "три на три". "Золотую" шайбу забросил Джек Хьюз и сделал сборную США олимпийским чемпионом. Сборная Канады стала обладателями серебряных медалей, бронза на счету Финляндии.

