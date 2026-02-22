Дональд Трамп не приедет на матч США и Канады в финале ОИ-2026

Президент США Дональд Трамп не посетит финальный матч олимпийского хоккейного турнира между сборными США и Канады на Играх-2026 в Милане.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Corriere della Sera, через консульство США в Милане в прессу поступило заявление из Вашингтона о том, что глава государства отказался от поездки. Отмечается, что в воскресенье в Белом доме запланированы встречи в 8:00 и 12:00 по местному времени. Сам матч начнется в 16:10 по московскому времени, что соответствует 8:10 по восточному времени США.

При этом действующие договоренности остаются в силе на случай возможного изменения планов. Сообщается, что директор ФБР Каш Патель будет присутствовать на трибунах во время финала.

Финальный матч Олимпиады-2026 между сборными США и Канады состоится сегодня, 22 февраля.