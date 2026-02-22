22 Февраля 2026
Сегодня определится чемпионка Азербайджана по шахматам

Шахматы
Новости
22 Февраля 2026 11:45
Сегодня станет известно имя чемпионки Азербайджана по шахматам среди женщин.

Как сообщает İdman.Biz, в финальном противостоянии Аян Аллахвердиева встретится с Ульвией Фаталиевой. После классических партий общий счет равный - 1:1, поэтому победительница будет определена на тай-бреке.

Напомним, что накануне завершился мужской чемпионат страны. В финальном противостоянии между Шахрияром Мамедъяровым и Магомед Мурадлы решающей стала ответная партия. Выступавший белыми фигурами Магомед Мурадлы одержал победу в напряженной борьбе и по сумме двух встреч выиграл со счетом 1,5:0,5, став чемпионом Азербайджана.

Рейтинг-фаворит турнира Шахрияр Мамедъяров второй год подряд уступил в финале и довольствовался серебряной медалью. Бронзу завоевал Айдын Сулейманлы, который обыграл Реад Самедова со счетом 2:0 по итогам двух партий.

