Мухаммед Мурадлы — чемпион Азербайджана по шахматам - ФОТО

Состоялись ответные партии финального этапа чемпионата Азербайджана по шахматам.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, символический первый ход в решающих встречах сделал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Главным событием дня стало противостояние между Шахрияром Мамедъяровым и Мухаммедом Мурадлы. Ответная партия оказалась определяющей: Мурадлы, игравший белыми фигурами, добился победы в напряженной борьбе.

По итогам двух встреч Мухаммед Мурадлы выиграл финал со счетом 1,5:0,5 и завоевал титул чемпиона Азербайджана.

Рейтинг-фаворит турнира Шахрияр Мамедъяров второй год подряд уступил в финале и на этот раз стал серебряным призером.

Другие матчи финального этапа продолжаются.