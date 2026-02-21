Мухаммед Мурадлы — чемпион Азербайджана по шахматам - ФОТО

Состоялись ответные партии финального этапа чемпионата Азербайджана по шахматам.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, символический первый ход в решающих встречах сделал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.
Главным событием дня стало противостояние между Шахрияром Мамедъяровым и Мухаммедом Мурадлы. Ответная партия оказалась определяющей: Мурадлы, игравший белыми фигурами, добился победы в напряженной борьбе.
По итогам двух встреч Мухаммед Мурадлы выиграл финал со счетом 1,5:0,5 и завоевал титул чемпиона Азербайджана.
Рейтинг-фаворит турнира Шахрияр Мамедъяров второй год подряд уступил в финале и на этот раз стал серебряным призером.
Другие матчи финального этапа продолжаются.