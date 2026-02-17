На чемпионате Азербайджана по шахматам состоялись первые полуфиналы - ФОТО

На чемпионате Азербайджана по шахматам состоялись первые полуфинальные партии.

Как сообщает İdman.Biz, символический первый ход в полуфинале сделал вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Ягуб Гусейнов.

В партиях мужского турнира Шахрияр Мамедъяров - Айдын Сулейманлы и Мухаммед Мурадлы - Реад Самедов зафиксированы ничьи.

В женском соревновании Ульвия Фаталиева заставила капитулировать Гюльнар Мамедову. В другой партии после двух нарушений правил, допущенных Аян Аллахвердиевой, победителем была объявлена Тюркан Мамедъярова.

Ответные игры состоятся завтра.