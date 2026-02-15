15 Февраля 2026
RU

Шахрияр Мамедъяров, Ульвия Фаталиева и Аян Аллахвердиева вышли в полуфинал чемпионата страны - ФОТО

Шахматы
Новости
15 Февраля 2026 22:30
11
Шахрияр Мамедъяров, Ульвия Фаталиева и Аян Аллахвердиева вышли в полуфинал чемпионата страны - ФОТО

Состоялись ответные партии 1/4 финала чемпионата Азербайджана по шахматам.

Рейтинг-фаворит турнира Шахрияр Мамедъяров во второй встрече сыграл вничью с Ахмедом Ахмедзаде. По итогам двух партий Мамедъяров одержал победу со счетом 1,5:0,5 и обеспечил себе место в полуфинале, сообщает İdman.Biz.

В женском турнире Ульвия Фаталиева одержала две победы над Сабиной Ибрагимовой и, выиграв матч с общим счетом 2:0, вышла в полуфинал.

Еще одной полуфиналисткой стала Аян Аллахвердиева, которая в двух партиях обыграла действующую чемпионку страны Гюнай Мамедзаде.

В парах Риад Самедов – Рауф Мамедов, Эльтадж Сафарли – Магомед Мурадлы, а также Ниджат Абасов – Айдын Сулейманлы победитель по итогам двух партий не определился.

Равный счет зафиксирован и в противостояниях Нармин Абдиновой – Тюркан Мамедъяровой и Гюльнар Мамедовой – Ханым Баладжаевой. Обладатели оставшихся путевок в полуфинал определятся по итогам тай-брейков.

Таким образом, на данный момент в полуфинал чемпионата страны вышли три шахматиста — Шахрияр Мамедъяров, Ульвия Фаталиева и Аян Аллахвердиева.

İdman.Biz
