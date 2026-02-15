Шахрияр Мамедъяров: "Прежнего меня сейчас увидеть сложно"

Член сборной Азербайджана по шахматам, чемпион мира по рапиду и трехкратный чемпион Европы в командных соревнованиях Шахрияр Мамедъяров дал интервью официальному сайту Федерации шахмат Азербайджана, передает İdman.Biz.

- На турнирах перед чемпионатом страны у Вас были разные результаты. Похоже, в последних партиях Вам сложно добиваться желаемого исхода?

- В последних восьми партиях я не получаю нужный результат. На Кубке мира в прошлом году завершил выступление тяжелым поражением, фактически проиграл выигранную позицию. Этот турнир очень важен для любого профессионального шахматиста, и после той неудачи мне было непросто. 2026 год начался неудачно: в Бундеслиге четыре ничьи подряд, и в первом туре чемпионата Азербайджана тоже ничья. Из-за большого количества соревнований чувствуется усталость.

- Значит, первую победу в 2026 году Вы одержали именно в чемпионате Азербайджана?

- Да, в ответной партии 1/16 финала. Мурад Ибрагимли сыграл очень сильно. Вообще наши юниоры и молодые шахматисты показывают отличную борьбу. Удивительно, что при хорошей игре их рейтинги пока невысокие. Турнир очень напряженный, многие известные шахматисты не участвуют, потому что можно потерять рейтинг. Я прошел дальше, но рейтинг все равно потерял.

- Хотя в первой партии тоже можно было играть на победу.

- Если бы был моложе, сыграл бы черными на победу. Сейчас главное пройти дальше. Не хотел рисковать: ничья и победа позволили выйти в 1/8 финала. Перед матчем посмотрел партии соперника — он обыгрывал Карлсена и Накамуру онлайн. Молодежь сильно прибавила, результаты в интернете уже воспринимаются всерьез.

- Возможно, Вы просто больше устаете?

- Конечно, прежнего Мамедъярова сейчас увидеть сложно. Но важно понимать - молодежь стала сильнее. Чемпионат Азербайджана очень престижный. Я не жалею о потерянном рейтинге и постараюсь пройти как можно дальше.

- Когда Вы в последний раз становились чемпионом Азербайджана?

- В 2001 и 2002 годах. Потом 23 года не играл в чемпионате. Тогда наш рейтинг был ниже, но играли Вугар Гашимов, Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов и другие.

- Рауф - самый титулованный. Кто остановит его в этом году?

- Шесть титулов - большое достижение. В нокаут-системе победить очень сложно. Если станет чемпионом снова - нормально, но мы постараемся не дать ему этого сделать.

- Ваши сестры Зейнаб и Тюркан участвуют в женском чемпионате.

- Зейнаб могла выиграть первую партию, но не получилось. Туркан прошла дальше. Сейчас у каждой участницы есть шанс. Если сестра станет чемпионкой, буду рад.

- Сложнее ли совмещать игру и тренерскую работу?

- До 35-36 лет занимался только собой, во время пандемии начал тренировать. Молодым не советую рано становиться тренерами. Шансы стать чемпионом мира у меня еще есть, но уже не такие, как раньше.